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Холанд стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Де Брюйне - лучший ассистент

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мощный сезон дуэта из Манчестера

Холанд стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Де Брюйне - лучший ассистент

Getty Images / Global Images Ukraine

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Только что закончился финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2022/23. Победу в финальном поединке одержал "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы обыграла миланский "Интер", благодаря голу Родри на 68-й минуте встречи.

Таким образом, сформировалась окончательная статистика турнира. Лучшим бомбардиром главного еврокубка стал форвард "Сити" Эрлинг Холанд – у норвежца 12 мячей в этой кампании. Вторым в списке идет вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах – 8 голов. Третью позицию делят форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе - у обоих по 7 голов.

Лучшим ассистентом этого сезона ЛЧ стал одноклубник Эрлинга – Кевин де Брюйне. Бельгийский хавбек записал на свой счет 8 голевых передач. Далее следует Винисиус - у бразильца 6 ассистов, защитник "Интера" Федерико Димарко (5) и фулбек "Ман Сити"/"Баварии" Жоау Канселу (5).

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
11.06.2023 в 00:57
Хоть сегодня себя не проявили по разным причинам, но так бывает - против лучших настраиваются особенно сильно, поэтому в финалах нередко другие герои.
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