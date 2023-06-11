Холанд стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Де Брюйне - лучший ассистент

Только что закончился финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2022/23. Победу в финальном поединке одержал "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы обыграла миланский "Интер", благодаря голу Родри на 68-й минуте встречи.

Таким образом, сформировалась окончательная статистика турнира. Лучшим бомбардиром главного еврокубка стал форвард "Сити" Эрлинг Холанд – у норвежца 12 мячей в этой кампании. Вторым в списке идет вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах – 8 голов. Третью позицию делят форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе - у обоих по 7 голов.

Лучшим ассистентом этого сезона ЛЧ стал одноклубник Эрлинга – Кевин де Брюйне. Бельгийский хавбек записал на свой счет 8 голевых передач. Далее следует Винисиус - у бразильца 6 ассистов, защитник "Интера" Федерико Димарко (5) и фулбек "Ман Сити"/"Баварии" Жоау Канселу (5).