Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Де Брюйне - лучший ассистент
Мощный сезон дуэта из Манчестера
Getty Images / Global Images Ukraine
Только что закончился финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2022/23. Победу в финальном поединке одержал "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы
Таким образом, сформировалась окончательная статистика турнира. Лучшим бомбардиром главного еврокубка стал форвард "Сити" Эрлинг Холанд – у норвежца 12 мячей в этой кампании. Вторым в списке идет вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах – 8 голов. Третью позицию делят форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе - у обоих по 7 голов.
Лучшим ассистентом этого сезона ЛЧ стал одноклубник Эрлинга – Кевин де Брюйне. Бельгийский хавбек записал на свой счет 8 голевых передач. Далее следует Винисиус - у бразильца 6 ассистов, защитник "Интера" Федерико Димарко (5) и фулбек "Ман Сити"/"Баварии" Жоау Канселу (5).
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги чемпионов
- Металлург – Верес 1:0. Запорожцы побеждают в большинстве
- Карпаты могут усилиться двумя игроками Металлиста
- Манчестер Сити – Интер. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО