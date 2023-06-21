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Сегодня Днепр-1 и Ворскла узнают своих первых соперников в еврокубках 2023/24
Состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В среду, 21-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Своих соперников среди прочего узнают представители Украины.
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Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов будет представлен "Днепр-1". Во время жеребьевки раунда он будет в посеве, то есть получит в соперники не сеяную команду. Возможные варианты:
- "Серветт" (Швейцария);
- "Панатинайкос" (Греция).
В случае победы в этом раунде "Днепр-1" выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, а вот поражение отправит вице-чемпиона Украины в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где уже также известны соперники.
Если в Лиге чемпионов Днепр-1 сыграет с "Серветтом", то при переходе в третий квалификационный раунд Лиги Европы будет противостояние с "Олимпиакосом" (Греция). Если в Лиге чемпионов будет "Панатинайкос" – то в Лиге Европы придется при необходимости сыграть со "Славией" (Чехия).
Начало жеребьевки – в 13:00.
"Ворскла" во время жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций будет в списке не сеяных команд, то есть в соперники получит команду/игровую пару с высшим индивидуальным рейтингом. Всего есть 45 потенциальных соперников, список которых сократится до пяти в 10:00 в день жеребьевки.
Начало процедуры – в 14:00 по киевскому времени.
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