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Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов
Старт уже через месяц
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
"Днепр-1", который в этом сезоне будет дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА, узнал имя соперника во втором квалификационном раунде турнира.
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Напомним, что днепряне принимают участие через Путь представителей лиг, где на этом этапе соревнований всего четыре клуба. Команда Александра Кучера вместе с "Генком" была сеяной, среди возможных соперников были всего два варианта: швейцарский "Серветт" и греческий "Панатинаикос".
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Путь представителей лиг
- "Днепр-1" - "Панатинаикос"
- "Серветт" - "Генк"
Победители пар выходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники вылетают в третью квалификацию Лиги Европы.
Стадия соревнований состоит из двух матчей: 25/26 июля и 1/2 августа. Команды, указанные в парах первыми, стартовую игру раунда проведут на своем поле.
Напомним, что сегодня также
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