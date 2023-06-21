Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов

"Днепр-1", который в этом сезоне будет дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА, узнал имя соперника во втором квалификационном раунде турнира.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что днепряне принимают участие через Путь представителей лиг, где на этом этапе соревнований всего четыре клуба. Команда Александра Кучера вместе с "Генком" была сеяной, среди возможных соперников были всего два варианта: швейцарский "Серветт" и греческий "Панатинаикос".

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Путь представителей лиг

"Днепр-1" - "Панатинаикос"

"Серветт" - "Генк"

Победители пар выходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники вылетают в третью квалификацию Лиги Европы.

Стадия соревнований состоит из двух матчей: 25/26 июля и 1/2 августа. Команды, указанные в парах первыми, стартовую игру раунда проведут на своем поле.