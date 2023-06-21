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Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Старт уже через месяц

Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1", который в этом сезоне будет дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА, узнал имя соперника во втором квалификационном раунде турнира.

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Напомним, что днепряне принимают участие через Путь представителей лиг, где на этом этапе соревнований всего четыре клуба. Команда Александра Кучера вместе с "Генком" была сеяной, среди возможных соперников были всего два варианта: швейцарский "Серветт" и греческий "Панатинаикос".

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Путь представителей лиг

  • "Днепр-1" - "Панатинаикос"
  • "Серветт" - "Генк"

Победители пар выходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники вылетают в третью квалификацию Лиги Европы.

Стадия соревнований состоит из двух матчей: 25/26 июля и 1/2 августа. Команды, указанные в парах первыми, стартовую игру раунда проведут на своем поле.

Напомним, что сегодня также получит соперника в квалификации Лиги конференций "Ворскла": жребий состоится в 14:00 по Киеву.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Генк Серветт (Швейцария) СК Днепр-1
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Комментарии (6)
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Виктор 2209 (Мехико)
21.06.2023 в 14:44
Первый и последний соперник в квалификации лиги чемпионов
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0
0
Cassid (Kiev)
21.06.2023 в 14:14
Та нормально. Это ж греки, мы с ними хорошо играем. а они слегка рас*****яи.К тому же пока никого серьезного Днепр не потерял.
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0
0
fanatSD (донецк)
21.06.2023 в 14:11
приплыли
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+1
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
21.06.2023 в 13:53
Может таки в июле, а не в июне? Тут как бы три дня остаётся.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.06.2023 в 13:43
Вылет Днепра сразу же.
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+2
-3
vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 13:29
Стадія змагань складається з двох матчів: 25/26 червня та 1/2 серпня. Команди, які вказані у парах першими, стартову гру раунду проведуть на своєму полі - так коли ж матчі у червні чи в липні
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+1
0

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