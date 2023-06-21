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Тренер Панатинаикоса: Тот факт, что Днепр-1 до конца соперничал с Шахтером, показывает способности нашего осоперника
Днепр-1 в квалификации ЛЧ сыграет с Панатинаикосом
Главный тренер греческого "Панатинаикоса" Иван Йованович поделился мнением о
"Этим летом в отборочных турнирах к еврокубкам нет легких оппонентов. Как и мы, наши соперники боролись до конца, чтобы выиграть чемпионат в своей стране.
Тот факт, что "Днепр-1" до конца соперничал с "Шахтером", также показывает способности нашего оппонента.
Я ожидаю две тяжелые игры, потому что считаю, что между командами есть баланс. Днепр-1 в прошлом сезоне участвовал в Лиге Европы, проведя только товарищеские матчи после того, как УПЛ была приостановлена с января до лета из-за войны в Украине.
В этом году, после соревновательного сезона, они будут намного лучше готовы и сильнее, чем в прошлом году.
Это очень хорошая команда, и они, безусловно, заслуживают нашего уважения. Определенно, наша цель - подойти к этим играм с максимальной степенью готовности", – сказал Йованович в комментарии пресс-службе.
Победители пар выходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники вылетают в третью квалификацию Лиги Европы.
Стадия соревнований состоит из двух матчей: 25/26 июля и 1/2 августа.
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