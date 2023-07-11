Тренер Панатинаикоса: Матчи с Днепром-1 точно не будут легкой прогулкой

Главный тренер греческого "Панатинаикоса" Иван Йованович поделился мнением о будущем соперничестве с " Днепром-1 " в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Это очень хорошая команда. Нельзя сравнивать эту команду с "Днепром-1" в прошлом сезоне. А год назад они не выступали из-за войны.

Это серьезная команда. С хорошими футболистами. Эти матчи точно не будут легкой прогулкой и мы должны подготовиться к ним", - сказал Йованович.