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Тренер Панатинаикоса: Матчи с Днепром-1 точно не будут легкой прогулкой

Лига Чемпионов
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Тренер Панатинаикоса: Матчи с Днепром-1 точно не будут легкой прогулкой

ИНТАЙМ СПОРТ

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Главный тренер греческого "Панатинаикоса" Иван Йованович поделился мнением о будущем соперничестве с "Днепром-1" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Это очень хорошая команда. Нельзя сравнивать эту команду с "Днепром-1" в прошлом сезоне. А год назад они не выступали из-за войны.

Это серьезная команда. С хорошими футболистами. Эти матчи точно не будут легкой прогулкой и мы должны подготовиться к ним", - сказал Йованович.

Напомним, что победители пар выходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники вылетают в третью квалификацию Лиги Европы.

Стадия соревнований состоит из двух матчей: 25/26 июля и 1/2 августа.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
sport24

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