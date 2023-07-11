Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Панатинаикоса: Матчи с Днепром-1 точно не будут легкой прогулкой
ИНТАЙМ СПОРТ
Главный тренер греческого "Панатинаикоса" Иван Йованович поделился мнением о будущем соперничестве с "
"Это очень хорошая команда. Нельзя сравнивать эту команду с "Днепром-1" в прошлом сезоне. А год назад они не выступали из-за войны.
Это серьезная команда. С хорошими футболистами. Эти матчи точно не будут легкой прогулкой и мы должны подготовиться к ним", - сказал Йованович.
Напомним, что победители пар выходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники вылетают в третью квалификацию Лиги Европы.
Стадия соревнований состоит из двух матчей: 25/26 июля и 1/2 августа.
Популярное сейчас
- Ранее его трехсотили. В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта
- "Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере". Тете - о своем будущем
- Решение Пятова, усиление Днепра-1, новый контракт Караваева. Главные новости за 10 июля
- Итальянцы и немцы. Стало известно, кто будет судить матчи Днепра-1 и Панатинаикоса в ЛЧ
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО