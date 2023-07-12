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ЛЧ. Астана и Динамо (Тбилиси) не выявили победителя

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Первые матчи первого квалификационного раунда

ЛЧ. Астана и Динамо (Тбилиси) не выявили победителя

Getty Images / Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов (две команды переместятся сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций).

Первые матчи раунда состоялись 11.07 и 12.07.

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"Астана" (Казахстан) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:1
Голы: Аймбетов 11 – Сигуа 57

В прошлом году "Динамо" (Тбилиси) вылетело в первом квалификационном раунде Лиги конференций, сразу прекратив свой путь в еврокубках. В этом сезоне точно будет по-другому: даже если не удастся пройти "Астану", будет еще одна попытка зацепиться за групповой этап. Хотя об этом пока говорить рано.

Ведь ничья 1:1 в первом матче – вполне рабочий результат. Пикантность ситуации состоит в том, что игра была равной, что подтверждает тождество силы команд. Так что через неделю может разыграться любой сценарий.

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В статье: Лига чемпионов Первый квалификационный раунд
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