Соперники для конкурентов Украины, формирование списка потенциальных соперников Зари. Первый квалификационный раунд ЛЧ

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов (две команды переместятся сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций).

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовые даты ответных матчей – 18-е и 19-е июля 2023-го года.

Все детали борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом раунде представлен один из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов – Израиль. Его чемпион неделю назад практически обеспечил себе выход во второй квалификационный раунд, но вопрос о наборе очков в Таблицу коэффициентов актуален в контексте каждого отдельного матча.

(в парах, где есть жирный шрифт, выгодны победы команд, выделенные жирным)

Лига чемпионов. 18.07.2023

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч – 4:0).

В других парах определяются ближайшие еврокубковые соперники представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига чемпионов. 18.07.2023

"Струга" (Северная Македония) 18:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч – 0:0) – определяется соперник "Галатасарая" (Турция);

"Жальгирис" (Литва) (первый матч – 0:0) – определяется соперник "Галатасарая" (Турция); "Шериф" (Молдова) 20:00 "Фарул" (Румыния) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов;

(первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов; "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Шемрок Роверс" (Ирландия) (первый матч – 1:0) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания).

Лига чемпионов. 19.07.2023

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) 19:00 "Астана" (Казахстан) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги конференций;

"Астана" (Казахстан) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги конференций; "Ларн" (Северная Ирландия) 21:30 ХИК (Финляндия) (первый матч – 0:1) – определяется соперник "Мольде" (Норвегия).

Остальные матчи:

Лига чемпионов. 18.07.2023

"Флора" (Эстония) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Нью-Сейнтс 21:00 "Хеккен" (Швеция) (первый матч – 1:3);

(первый матч – 1:3); "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Урарту" (Армения) (первый матч – 1:0);

(первый матч – 1:0); БАТЭ (Беларусь) 21:00 "Партизани" (Албания) (первый матч – 1:1).

Лига чемпионов. 19.07.2023

"Валмиера" (Латвия) 18:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 1:2);

"Олимпия" (Словения) (первый матч – 1:2); "Ференцварош" (Венгрия) 19:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч – 0:0);

(первый матч – 0:0); "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 0:2);

(первый матч – 0:2); "Свифт" (Люксембург) 21:00 "Слован" (Словакия) (первый матч – 1:1).

За группу Лиги чемпионов борется "Днепр-1", так что ему теоретически выгодно, чтобы сеянные команды первого квалификационного раунда (в парах выделены не жирным) не дошли до группы, ведь они со своим высшим личным рейтингом могут понижать корзину "Днепра-1". Вообще это касается не только Лиги чемпионов, а любого турнира, где (если) эти команды окажутся в групповом раунде вместе с "Днепром-1". Также понижает корзину днепрян один не сеянный клуб – "Линкольн Ред Импс".

Все эти команды, а также КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Динамо" (Тбилиси, Грузия) и "Брейдаблик" (Исландия) могут понижать корзину "Ворсклы", если окажутся в групповом раунде Лиги конференций (и если туда пройдут полтавчане).

Наконец, победители пар первого квалификационного раунда Лиги чемпионов – это потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. В то же время луганцам выгодно, чтобы "Ференцварош" (Венгрия), "Карабах" (Азербайджан), "Слован" (Словакия), "Лудогорец" (Болгария) и "Шериф" (Молдова) оставались в Лиге чемпионов. Поскольку при переходе в Лигу Европы или Лигу конференций они могут понижать корзину "Зари" при жеребьевке группового этапа.