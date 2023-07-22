Конфликт продолжается. Днепр-1 не заявил Назаренко на ЛЧ: полная заявка на матчи против Панатинаикоса

"Днепр-1" объявил заявку на матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Вратари: 1. Евгений Волынец, 12. Яков Кинарейкин, 93. Макс Валеф.

1. Евгений Волынец, 12. Яков Кинарейкин, 93. Макс Валеф. Защитники: 3. Владимир Адамюк, 5. Эдуард Сарапий, 11. Денис Мирошниченко, 26. Александр Каплиенко, 30. Василий Кравец, 39. Александр Сваток, 42. Евгений Пасич.

3. Владимир Адамюк, 5. Эдуард Сарапий, 11. Денис Мирошниченко, 26. Александр Каплиенко, 30. Василий Кравец, 39. Александр Сваток, 42. Евгений Пасич. Полузащитники: 4. Эмилиано Пурита, 6. Олег Горин, 8. Александр Пихаленок, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Максим Третьяков, 14. Рамик Гаджиев, 18. Руслан Бабенко, 20. Сергей Горбунов, 22. Валентин Рубчинский, 23. Доминго Бланко, 25. Игорь Когут, 34. Владимир Танчик.

4. Эмилиано Пурита, 6. Олег Горин, 8. Александр Пихаленок, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Максим Третьяков, 14. Рамик Гаджиев, 18. Руслан Бабенко, 20. Сергей Горбунов, 22. Валентин Рубчинский, 23. Доминго Бланко, 25. Игорь Когут, 34. Владимир Танчик. Форварды: 7. Артем Довбик, 31. Даниэль Кивинда.

В нее не вошел полузащитник Александр Назаренко, подписавший предварительный контракт с "Полесьем". Также вне заявки оказался новоиспеченный голкипер команды Роман Мысак. Кроме него не вошли в состав бразильцы Билл и Виктиньо.

Добавим, что каждый клуб должен каждый раз подавать новую заявку перед каждым раундом квалификации.

Первый матч против "Панатинаикоса" "Днепр-1" проведет 25 июля в словацком Кошице.