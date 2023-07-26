ЛЧ. Коваль помог Шерифу одолеть Маккаби (Хайфа), Кочергин - в основе Ракува, БАТЭ получил шесть на Кипре

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 24 команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выходят в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие переходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Базовые даты первых матчей – 25-е и 26-е июля 2023-го года.

"Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь) 6:2

Голы: Гомис 17 (пен.), Бенгтссон 32, Бане 40 (автогол), Гомис 60, Монтнор 83, Стенпински 90+1 (пен.) – Концевой 48, Хадаркевич 65

Это не злорадство – это просто проявление здравого смысла: не должно быть представителей стран-агрессоров в еврокубках. И очень жаль, что БАТЭ после противостояния с "Арисом" вылетит не полностью, а только в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

А то, что вылетит – это факт в режиме ожидания. По крайней мере, очень тяжело будет вернуться в борьбу после шести пропущенных на Кипре. Хотя белорусы забили два своих мяча, это все равно разгром. Да, у Украины в последнее время тоже очень плохие отношения с киприотами, однако шесть наши команды от них не пропускали.

Интересно, что "Арис" нанес по воротам соперника около пятнадцати ударов, с десяток – в створ. В то время как БАТЭ забил два гола из двух попаданий в створ. Фаворит в этой паре однозначен.

"Шериф" (Молдова) – "Маккаби" (Хайфа, Тель-Авив) 1:0

Гол: Талаль 28

Серьезное было испытание для Максима Коваля, проведшего за "Шериф" все регламентированное время. Его команда победила, но преимуществом владел соперник. Собственно, победа "Шерифа" не была бы возможна без уверенных действий украинца.

Всего в его активе – шесть сейвов. Один из них стал украшением матча. Это когда Коваль потянул удар Пьерро метров с десяти с разворота. Как ни старался "Маккаби", пробить эту стену не сумел.

Хотя это типичный случай, когда проиграна битва, но не война. "Маккаби" (Хайфа) по игре не уступал сопернику, поэтому у израильтян есть основания для оптимизма перед домашним поединком. А Ковалю лично за этот конкретный перформанс – "спасибо": лишили конкурента Украины очков в Таблице коэффициентов.

"Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан) 3:2

Голы: Джафаркулиев 55 (автогол), Пясецкий 71, Киттель 90+1 – Джиджа 73, Джиджа 75

Владислав Кочергин вышел в основном составе "Ракува" и отыграл 81 минуту. Но нельзя говорить, что в этом матче все было гладко для украинца и его команды. Априори не может быть гладко, когда ты теряешь дома преимущество в два мяча. И потеря эта случилась в течение двух минут.

К футболистам "Ракува" есть несколько вопросов по итогу этого матча. Соперник больше владел мячом, почти вдвое больше бил по воротам (хотя по попаданиям в створ – преимущество на стороне поляков), поэтому вполне закономерно претендовал на ничью. Хотя и не удержал ее, пропустив индивидуальный гол от Сонни Киттеля (ему удался фантастический удар) на последних минутах.

Поляки победили в первой серии противостояния, но для общего успеха этого уровня может и не хватить.