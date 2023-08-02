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Наставник Панатинаикоса: Мы играли против очень хорошей команды

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Греческая команда прошла "Днепр-1" по сумме двух матчей

Наставник Панатинаикоса: Мы играли против очень хорошей команды

Фото: СК Дніпро-1

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Главный тренер "Панатинаикоса" Иван Йованович прокомментировал ничью с "Днепром-1" (2:2), а также выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. По сумме двух встреч счет 5:3 в пользу греков.

"Мы играли против очень хорошей команды, которая может создать проблемы, если дать ей немного пространства, ошибаться и не прессинговать. Хорошо, что все закончилось и мы прошли дальше.

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Мы, безусловно, хотим претендовать на большее, и будем бороться до конца. После нескольких лет мы вернулись в европейские групповые этапы - там, где "Панатинаикосу" положено быть.

Мы не могли бы этого достичь без этих фанатов, которые нас поддерживают, без моих игроков, которые прилагают большие усилия, и без помощи руководства клуба, которое помогает нам на протяжении всех этих лет, чтобы "Панатинаикос" мог претендовать на большее в будущем", - сказал Йованович.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 Иван Йованович
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Источник:
Gazzetta.gr

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