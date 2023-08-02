Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Панатинаикоса: Мы играли против очень хорошей команды
Греческая команда прошла "Днепр-1" по сумме двух матчей
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Панатинаикоса" Иван Йованович прокомментировал ничью с "Днепром-1" (2:2), а также выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. По сумме двух встреч счет 5:3 в пользу греков.
"Мы играли против очень хорошей команды, которая может создать проблемы, если дать ей немного пространства, ошибаться и не прессинговать. Хорошо, что все закончилось и мы прошли дальше.
Мы, безусловно, хотим претендовать на большее, и будем бороться до конца. После нескольких лет мы вернулись в европейские групповые этапы - там, где "Панатинаикосу" положено быть.
Мы не могли бы этого достичь без этих фанатов, которые нас поддерживают, без моих игроков, которые прилагают большие усилия, и без помощи руководства клуба, которое помогает нам на протяжении всех этих лет, чтобы "Панатинаикос" мог претендовать на большее в будущем", - сказал Йованович.
Популярное сейчас
- Жирона заплатит Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика 7 млн евро и получит более 50% прав на игрока
- ЛЧ. Арис вновь обыграл БАТЭ, драматичный вылет Лудогорца от Олимпии
- Днепр-1 вылетел из ЛЧ от Панатинаикоса и теперь в Лиге Европы сыграет с чешской Славией
- ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 23:40 Зарубежные Тренер Панатинаикоса: Днепр-1 сильная команда и в ответном матче может не простить ошибок
- 12:56 Зарубежные От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- 23:12 Зарубежные Тренер Панатинаикоса: По итогам двух матчей с Днепром-1 мы должны пройти дальше