Игорь Яворский: В более сильном чемпионате Довбик будет в тени

Известный в прошлом футболист, а затем главный тренер тернопольской "Нивы", "Львова" Игорь Яворский поделился своими впечатлениями от ответного поединка квалификации Лиги чемпионов между "Панатиникосом" и "Днепром-1" (2:2).

– Если откровенно, то судьба противостояния была решена еще в Кошице. "Панатинаикос" выступают преимущественно опытные футболисты и было понятно, что при безумной поддержке болельщиков они уже своего не упустят.

– И все же, что могло вернуть интригу после 1:3 в Словакии?

– Быстрый гол днепрян. Но этого не вышло. Напротив, хозяева воспользовались ужасной ошибкой гостей в обороне и вышли вперед. Но посчитав, что дело уже сделано, они сбавили обороты, расслабились и чуть не поплатились за шапкозакидательское настроение.

- Когда днепряне забили второй гол, было ощущение, что они еще могут спастись?

– Нет. Возможно, где-то Александр Кучер произвел не вовремя замены, однако, скорее всего, хозяева прибавили в интенсивности, отборе и выровняли положение, сразу сняв с повестки дня вопрос о владельце путевки в следующий раунд. Тем более, что вскоре днепряне остались в меньшинстве после сомнительного удаления Владимира Танчика. Его фол не тянул на красную карточку.

– Все идет к тому, что это был последний матч Артема Довбика в составе "Днепра-1", который близок к продолжению карьеры в испанской Жироне. Какую оценку вы бы поставили ему за вчерашний поединок?

– Забил – значит со своей миссией справился. Но все мы ждали от Артема в этом квалификационном цикле большего. Не нравилось, что Довбик часто выпадал из игры, иногда складывалось впечатление, что он, выходя на поле в составе "Днепра-1", кому-то оказывает услугу. Мне кажется, что Артем в более сильном чемпионате, чем украинский, будет в тени.

– Теперь на очереди у "Днепра-1" выступление в менее престижной Лиге Европы. Что вы бы посоветовали подопечным Александра Кучера в противостоянии с пражской "Славией"?

– Очень непростой оппонент, пытающийся навязать сопернику жесткую борьбу. Только максимальная концентрация может помочь днепрянам дать бой чехам. Если же они будут действовать так безрассудно, как в эпизоде, когда вчера греки забивали первый гол, то избежать провала будет сложно.