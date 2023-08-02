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Жирона заплатит Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика 7 млн евро и получит более 50% прав на игрока
Сделка будет закрыта в ближайшее время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер форварда "
По данным источника, каталонский клуб за игрока порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". При этом, "Жирона" получит не 100%, а более 50% прав на игрока.
На днях была информация, что "Жирона" форсирует подписание Довбыка, чтобы как можно быстрее сформировать состав на следующий сезон. Главному тренеру Мичелу импонирует игра Артема.
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