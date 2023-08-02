Жирона заплатит Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика 7 млн евро и получит более 50% прав на игрока

Трансфер форварда " Днепра-1 " в Жирону находится в финальной фазе. Переход будет закрыт в ближайшее время, сообщает журналист Нил Сола.

По данным источника, каталонский клуб за игрока порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". При этом, "Жирона" получит не 100%, а более 50% прав на игрока.

На днях была информация, что "Жирона" форсирует подписание Довбыка, чтобы как можно быстрее сформировать состав на следующий сезон. Главному тренеру Мичелу импонирует игра Артема.