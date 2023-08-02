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Жирона заплатит Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика 7 млн евро и получит более 50% прав на игрока

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сделка будет закрыта в ближайшее время

Жирона заплатит Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика 7 млн евро и получит более 50% прав на игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер форварда "Днепра-1" в Жирону находится в финальной фазе. Переход будет закрыт в ближайшее время, сообщает журналист Нил Сола.

По данным источника, каталонский клуб за игрока порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". При этом, "Жирона" получит не 100%, а более 50% прав на игрока.

На днях была информация, что "Жирона" форсирует подписание Довбыка, чтобы как можно быстрее сформировать состав на следующий сезон. Главному тренеру Мичелу импонирует игра Артема.

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В статье: Артем Довбик Мидтьюлланн (Хернинг) Жирона СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
02.08.2023 в 00:31
Схрещую пальці. А дніпровським дятлам, які вболівають за клуб аферу, тільки співчуваю)) Ще б Піха пішов і можна на упокій))
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