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Квалификация ЛЧ. Золотая малина Марселино и солидный Рейнджерс
Марсель бесславно проиграл, Малиновского не было даже в запасе
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Отбор
Третий квалификационный раунд, первые матчи
Путь представителей лиг
Афины, Апостолос Николаидис
"Панатинаикос" (Греция) - "Марсель" (Франция) 1:0
Гол: Бернард 83
Удаление: Кондогбия (Марсель, вторая жёлтая на 65-й)
"Марсель" громко провалился в дебютной встрече Марселино, проиграв в Афинах "Панатинаикосу". Руслан Малиновский свидетелем этого фиаско не стал, не попав даже в заявку на поединок – украинцу ясно дали понять, что ему пора искать новый клуб. На стороне победителей же были наши старые знакомые Бернард и Беньямин Вербич. Именно некогда самый дорогой "горняк" в истории решил исход сегодняшней встречи.
"Марсель" выглядел откровенно невзрачно. Переход на 4-4-2 пока трудно даётся команде, а выход всех четырёх новичков в старте не мог не сказать на химии – если Сарр выдал неплохой дебют, то Обамеянг и Ндиайе при слабой поддержке полузащиты просто пропали на поле. Кондогбия и вовсе с него ушёл после двух жёлтых.
"Панатинаикос" был лучше даже до того, как обрёл численное большинство. Команда Ивана Йовановича захватила инициативу с первых минут, позволив гостям ненадолго вступить в игру в середине тайма. Мощный старт второго тайма привёл к удалению Кондогбия, и затем греки наконец реализовали перевес за счёт шикарной комбинации Бернарда с Иоаннидисом и Кляйнхайслер – все трое появились с лавки. Это ещё один комплимент наставнику.
Через неделю у "Марселя" будет шанс исправить это недоразумение. Ставки высоки как никогда – приличные летние закупки никак не подразумевали, что "провансальцы" могут остаться без Лиги Чемпионов. Хотя по первой игре – "Марсель" вполне может перехватить эстафету "Монако" по бесславным вылетам в квалификации. Но одно дело вылетать от "Шахтёра" на пике и совсем другое – от Бернарда и компании.
Глазго, Айброкс
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Серветт" (Швейцария) 2:1
Голы: Таварнье 6 (п), Дессерс 15 – Бедия 44 (п)
Удаление: Дулен (Сервет, вторая жёлтая на 60-й)
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