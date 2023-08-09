Квалификация ЛЧ. Золотая малина Марселино и солидный Рейнджерс

Лига Чемпионов. Отбор

Третий квалификационный раунд, первые матчи

Путь представителей лиг

Афины, Апостолос Николаидис

"Панатинаикос" (Греция) - "Марсель" (Франция) 1:0

Гол: Бернард 83

Удаление: Кондогбия (Марсель, вторая жёлтая на 65-й)

"Марсель" громко провалился в дебютной встрече Марселино, проиграв в Афинах "Панатинаикосу". Руслан Малиновский свидетелем этого фиаско не стал, не попав даже в заявку на поединок – украинцу ясно дали понять, что ему пора искать новый клуб. На стороне победителей же были наши старые знакомые Бернард и Беньямин Вербич. Именно некогда самый дорогой "горняк" в истории решил исход сегодняшней встречи.

"Марсель" выглядел откровенно невзрачно. Переход на 4-4-2 пока трудно даётся команде, а выход всех четырёх новичков в старте не мог не сказать на химии – если Сарр выдал неплохой дебют, то Обамеянг и Ндиайе при слабой поддержке полузащиты просто пропали на поле. Кондогбия и вовсе с него ушёл после двух жёлтых.

"Панатинаикос" был лучше даже до того, как обрёл численное большинство. Команда Ивана Йовановича захватила инициативу с первых минут, позволив гостям ненадолго вступить в игру в середине тайма. Мощный старт второго тайма привёл к удалению Кондогбия, и затем греки наконец реализовали перевес за счёт шикарной комбинации Бернарда с Иоаннидисом и Кляйнхайслер – все трое появились с лавки. Это ещё один комплимент наставнику.

Через неделю у "Марселя" будет шанс исправить это недоразумение. Ставки высоки как никогда – приличные летние закупки никак не подразумевали, что "провансальцы" могут остаться без Лиги Чемпионов. Хотя по первой игре – "Марсель" вполне может перехватить эстафету "Монако" по бесславным вылетам в квалификации. Но одно дело вылетать от "Шахтёра" на пике и совсем другое – от Бернарда и компании.

Глазго, Айброкс

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Серветт" (Швейцария) 2:1

Голы: Таварнье 6 (п), Дессерс 15 – Бедия 44 (п)

Удаление: Дулен (Сервет, вторая жёлтая на 60-й)