Михайличенко отыграл весь матч. Динамо (Загреб) - АЕК (Афины) 1:2. Обзор матча, видео голов

Пока во всех остальных парах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов уже определили победителей, "Динамо" (Загреб) и АЕК провели только первую серию противостояния. Все из-за столкновений, которые раньше были между фанатами двух клубов. Так или иначе, матч состоялся и закончился гостевой победой греческой команды.

Примечательно, что в основном составе "Динамо" (Загреб) вышел украинский легионер Богдан Михайличенко. В его активе – все игровое время.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

"Динамо" (Загреб) – АЕК (Афины) 1:2

Голы: Булат 39 – Цубер 59, Галанопулос 90