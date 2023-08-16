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Михайличенко отыграл весь матч. Динамо (Загреб) - АЕК (Афины) 1:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Динамо (Загреб) - АЕК (Афины) ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.08.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Михайличенко отыграл весь матч. Динамо (Загреб) - АЕК (Афины) 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Динамо (Загреб) / автор невідомий

UA-Футбол
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Пока во всех остальных парах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов уже определили победителей, "Динамо" (Загреб) и АЕК провели только первую серию противостояния. Все из-за столкновений, которые раньше были между фанатами двух клубов. Так или иначе, матч состоялся и закончился гостевой победой греческой команды.

Примечательно, что в основном составе "Динамо" (Загреб) вышел украинский легионер Богдан Михайличенко. В его активе – все игровое время.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

"Динамо" (Загреб) – АЕК (Афины) 1:2
Голы: Булат 39 – Цубер 59, Галанопулос 90

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В статье: АЕК (Афины) Динамо (Загреб) Богдан Михайличенко
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