Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайличенко отыграл весь матч. Динамо (Загреб) - АЕК (Афины) 1:2. Обзор матча, видео голов
Динамо (Загреб) - АЕК (Афины) ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.08.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - ФК Динамо (Загреб) / автор невідомий
Пока во всех остальных парах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов уже определили победителей, "Динамо" (Загреб) и АЕК провели только первую серию противостояния. Все из-за столкновений, которые раньше были между фанатами двух клубов. Так или иначе, матч состоялся и закончился гостевой победой греческой команды.
Примечательно, что в основном составе "Динамо" (Загреб) вышел украинский легионер Богдан Михайличенко. В его активе – все игровое время.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
"Динамо" (Загреб) – АЕК (Афины) 1:2
Голы: Булат 39 – Цубер 59, Галанопулос 90
Популярное сейчас
- Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону
- Таловеров подпишет полноценный контракт с ЛАСКом - СМИ
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- Квалификация ЛЧ. Вылет Марселя, лёгкие прогулки для Браги и ПСВ
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО