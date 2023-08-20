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АЕК Афины в упорной борьбе проходит Динамо Загреб и направляется в Плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Бывший игрок киевского Динамо протащил свою команду дальше

АЕК Афины в упорной борьбе проходит Динамо Загреб и направляется в Плей-офф Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images

Новина українською

"АЕК" Афины по итогам двух туров 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов проходит "Динамо" Загреб и направляется дальше. В первом туре команда Богдана Михайличенко проиграла со счетом 2:1.

Ответный матч должен был пройти 9 августа, но был перенесен из-за убийства греческого болельщика хорватскими фанатами.

Сегодняшний поединок закончился со счетом 2:2. Результат решился на последних минутах. Сначала на 90+2 греческий клуб смог сравнять счет по итогу двух матчей, а уже на 90+10 бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида забил решающий гол.

Теперь "АЕК" сыграет против бельгийского "Антверпена" в матче за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Проигравший клуб перейдет в Лигу Европы, где встретится с пражской "Спартой".

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В статье: АЕК (Афины) Динамо (Загреб)
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