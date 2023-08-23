  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Галатасарай заявил Тете на матчи Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай заявил Тете на матчи Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Туркам удалось решить юридические вопросы

Галатасарай заявил Тете на матчи Лиги чемпионов

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новина українською

"Галатасарай" внес вингера Тете в заявку на матчи плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24, которого этим летом подписал на правах свободного агента.

Напомним, бразилец самовольно покинул донецкий "Шахтер", несмотря на контракт до 31 декабря.

Очевидно, что "Галатасараю" удалось уладить вопрос с получением трансферного сертификата на футболиста, с которым у стамбульцев ранее возникли проблемы из-за позиции "горняков", посчитавшего, что турки подписали Тете с нарушением правил.

Теперь Тете сможет сыграть за свою новую команду в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Мольде". Первая встреча пройдет 23 августа. Ответная игра состоится 29 августа.

Читайте такжеПрезидент Галатасарая: Тете – наш игрок. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе
По теме
yellow-arrow
Кочергин отыграл 80 минут. Ракув - Копенгаген 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Квалификация ЛЧ Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) 1:0. Видео
yellow-arrow
Рейнджерс - ПСВ 2:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде