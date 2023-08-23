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Галатасарай заявил Тете на матчи Лиги чемпионов
Туркам удалось решить юридические вопросы
Фото: facebook.com/Galatasaray
"Галатасарай" внес вингера Тете в заявку на матчи плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24, которого этим летом подписал на правах свободного агента.
Напомним, бразилец самовольно покинул донецкий "Шахтер", несмотря на контракт до 31 декабря.
Очевидно, что "Галатасараю" удалось уладить вопрос с получением трансферного сертификата на футболиста, с которым у стамбульцев ранее возникли проблемы из-за позиции "горняков", посчитавшего, что турки подписали Тете с нарушением правил.
Теперь Тете сможет сыграть за свою новую команду в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Мольде". Первая встреча пройдет 23 августа. Ответная игра состоится 29 августа.
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