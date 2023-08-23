Квалификация Лиги Чемпионов. Маккаби Хайфа и Янг Бойз разберутся в Берне

Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Первый матч

Хайфа. "Самми Офер"

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) 0:0

Ранее израильские гранды говорили о "Базеле", хотели быть им. Выигрывать чемпионат своей страны и играть в Лиге Чемпионов каждый год, зарабатывать деньги на своих талантливых игроках. С тех пор "Базель" уступил гегемонию "Янг Бойз", выигравшему пять из шести последних чемпионатов Швейцарии и дважды игравшему в Лиге Чемпионов. А в Израиле свой гегемон - "Маккаби" Хайфа с тремя чемпионатами подряд и борется за второй групповой турнир ЛЧ подряд.

Страшная жара и влажность, бешеная поддержка соперника с трибун и всего первый свой еврокубковый матч в сезоне должны были помешать бернцам. Но они играли мощно. Прессинговали уже с первых минут, перехватывали мячи, неплохо комбинировали. Хотя и пропускали длинные забросы и контратаки соперника. Особенно Хазизы с правого фланга. А во втором тайме гости уже полностью доминировали. Кроме, разве что, последних минут штурма хозяев.

Вместе с тем, несмотря на динамичность игры и желание команд, моментов было очень мало. Ударов в створ ворот - всего два. Хазиза сбрасывал еще в начале матча Сабе, но он не смог закрутить. Ответ Имeри со штрафного чуть не попал. Шери с линии штрафной пробил по центру. Ответная "пушка" Угринича задела защитника и пролетела совсем близко от стойки. Оборона "Маккаби" проспала, но вратарь Ницан заблокировал слабый удар Иттена. Вот и все.

Все решится в Берне. "Маккаби" впервые в этой Квалификации не выиграл домашний матч и в гостях будет аутсайдером. Впрочем, в предыдущем сезоне он также однажды в Квалификации ЛЧ не выиграл домашний матч. После чего в гостях разгромил "Олимпиакос" со счетом 4:0. Так что в этой паре совершенно ничего не решено.