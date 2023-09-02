Шахтер начнет и завершит групповой этап ЛЧ матчами против Порту

Стал известен календарь матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Горняки" стартуют 19 сентября матчем против "Порту". Этот поединок станет номинально домашним для подопечных Ван Леувена. Шестой, финальный тур, "Шахтер" проведет тоже с "драконами", однако в Португалии.

В спаренном третьем-четвертом туре дончане встретятся с "Барселоной". Сначала – в гостях (25 октября), затем – “дома” (7 ноября).

С "Антверпеном" "горняки" встретятся, соответственно, во втором и пятом турах.

???? Розклад матчів «Шахтаря» на груповому етапі Ліги чемпіонів ????



???? Збережіть дати у своєму календарі!



Домашні матчі @ChampionsLeague «Шахтар» проводитиме в Гамбурзі на «Фолькспаркштадіоні».#Shakhtar #UCLdraw #UCL pic.twitter.com/srZzrP3BjN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 2, 2023

Добавим, что “Шахтер” будет проводить свои матчи Лиги чемпионов на арене Фолькспарштадион в Гамбурге. На прошлой неделе было известно, что "горняки" реализовали 30 тысяч абонементов на три поединка ЛЧ.