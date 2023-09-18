Шахтер – Порту. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Шахтером" и "Порту".

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"Фолькспаркштадион" в Гамбурге станет домом "горняков" на матчи Лиги чемпионов. Сперва в Германии лидер чемпионата Украины примет португальский гранд. Удастся ли "горнякам" набрать первые очки в квартете? Насколько острые зубы у "драконов"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 19 сентября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский