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Без Матвиенко. Ван Леувен определился со списком игроков на матч из Порту

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Горняки" отправились в Гамбург

Без Матвиенко. Ван Леувен определился со списком игроков на матч из Порту

shakhtar.com

Новина українською

19-го сентября, во вторник донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов сезона 2023/24. Первым соперником "горняков" в главном еврокубке будет "Порту". Матч пройдет в Гамбурге.

Главный тренер украинской команды Патрик Ван Леувен определился со списком игроков на этот поединок.

Примечательно, что в Германию с командой не отправился Николай Матвиенко. Напомним, защитник получил повреждение в лагере сборной.

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Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский
Защитники: 3. Став Лемкин, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик, 44. Ярослав Ракицкий, 46. Данило Удод
Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук
Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюник, 18. Кевин Келси

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту (Португалия) Николай Матвиенко
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
17.09.2023 в 20:53
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0
0
Грязный Гаррик (C)
17.09.2023 в 19:49
Строго за Порто
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0
-4
fanatSD (донецк)
17.09.2023 в 21:06
удавись вонючая дырявая гниль
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0
0

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