От Салькова до ван Леувена: как дебютировали тренеры Шахтера в еврокубках

19 сентября "Шахтер" проведет свой первый еврокубковый поединок под руководством Патрика ван Леувена. Голландский специалист станет 14-м тренером, возглавляющим "оранжево-черную" дружину в континентальных клубных турнирах. В этой связи мы решили напомнить, как проводили свои дебютные поединки в еврокубках другие наставники "горняков".

Все тренеры-дебютанты "Шахтера" в еврокубках

1. Владимир Сальков (39 лет и 167 дней)

1/32 Кубка УЕФА-1976/77

15.09.1976 Донецк

Шахтер – Динамо Берлин – 3:0 (Роговский 3, Соколовский 75, Старухин 80)

Стартовый состав : Дегтерев (27), Яремченко (29), Горбунов (22), Кондратов (24), Пьяных (25), Шевлюк (28), Соколовский (24), Дудинский (25), Сафонов (26), Роговский (22), Старухин (27).

Средний возраст – 25,4 года.

Без легионеров

Дошли до 1/8 Кубка УЕФА.

2. Виктор Носов (39 лет и 62 дня)

1/32 Кубка УЕФА-1979/80

19.09.1979 Донецк

Шахтер – Монако – 2:1 (Соколовский 48, 71 – Пети, 80)

Стартовый состав : Дегтерев (30), Варнавский (22), Горбунов (25), Кондратов (27), Пьяных (28), Рудаков (24), Соколовский (27), В.Малый (24), Роговский (25), Федоренко (24), Старухин (30).

Средний возраст – 26 лет

Без легионеров

1/32 Кубка УЕФА.

3. Валерий Яремченко (46 лет)

Квалификационный раунд Кубка УЕФА-1994/95

09.08.1994 Лиллестрем (Норвегия).

Лиллестрем – Шахтер – 4:1 (Хедман 2, Йонсен 43, Гулдбрандсен 49, Педерсен 68 – Петров 59)

Стартовый состав : Шутков (22), Леонов (26), Смигунов (32), Ященко (35), Попов (23), Коваль (20), С.Онопко (20), Орбу (24), Петров (30), Кривенцов (21), Ателькин (22).

Средний возраст – 25 лет

Без легионеров

Квалификационный раунд Кубка УЕФА

4. Валерий Рудаков (40 лет)

1/16 Кубка Кубков-1995/96

14.09.1995 Брюгге (Бельгия)

Брюгге – Шахтер – 1:0 (Шпехар 86)

Стартовый состав : Шутков (23), Мартюк (23), Коваль (21), Чихрадзе (27), Попов (24), Кочвар (27), Орбу (25), Воскобойник (19), Петров (31), Спивак (20), Федьков (24).

Средний возраст – 24 года

2 легионера

1/16 Кубка Кубков

5. Анатолий Бышовец (53 года)

Квалификационный раунд Кубка УЕФА-1999/00

10.08.1999 Донецк

Шахтер – Силекс (С.Македония) – 3:1 (Ю.Селезнев 60, Штолцерс 80, 89 – Гокич 90+1)

Стартовый состав : Вирт (25), Котов (21), Старостяк (25), Беньо (25), Коваль (25), Попов (28), Зубов (21), Орбу (29), Ю.Селезнев (23), Матвеев (29), Штолцерс (25).

Средний возраст – 25,1 года

1 легионер

1/64 Кубка УЕФА

6. Виктор Прокопенко (55 лет)

2-й отборочный раунд ЛЧ-2000/01

26.07.2000 Донецк.

Шахтер – Левадия (Эстония) – 4:1 (Ателькин 4, 16, 57, Белик 71 – Рычков 80)

Стартовый состав : Вирт (26), Глевецкас (23), Тимощук (21), Попов (29), Шевчук (21), Абрамов (26), Бахарев (23), Зубов (22), Кривенцов (27), Ателькин (28), Воробей (21).

Средний возраст – 24,3 года

2 легионера

3-е место в группе ЛЧ, выбыли в 1/16 кубка УЕФА

7. Невио Скала (54 года)

Квалификация ЛЧ-2002/03

14.08.2002 Донецк.

Шахтер – Брюгге – 1:1 (Агахова 47 – Симонс 86 пен.)

Стартовый состав : Ковалевски (24), Старостяк (28), Ндиайе (28), Окоронкво (24), Флоря (26), Тимощук (23), Попов (31), Гай (19), Зубов (24), Воробей (23), Агахова (20).

Средний возраст – 24,5 года

5 легионеров

1/64 Кубка УЕФА

8. Бернд Шустер (43 года)

Квалификация ЛЧ-2003/04

30.07.2003 Тирасполь (Молдова)

Шериф – Шахтер – 0:0

Стартовый состав : Плетикоса (24), Пажин (30), Попов (32), Тимощук (24), Рац (22), Левандовски (24), Гай (20), Вукич (24), Закарлюка (26), Воробей (24), Белик (22).

Средний возраст – 24,7 года

5 легионеров

Первый раунд Кубка УЕФА

9. Мирча Луческу (58 лет и 363 дня)

Квалификация ЛЧ-2004/05

27.07.2004 Ереван (Армения)

Пюник – Шахтер – 1:3 (Назарян 60 – Марика 30, 74, Агахова 86)

Стартовый состав : Шутков (32), Флоря (28), Стойкан (27), Лалатович (26), Рац (23), Тимощук (25), Хюбшман (22), Дуляй (24), Вукич (25), Агахова (22), Марика (18).

Средний возраст – 24,7 года

9 легионеров

1/8 Кубка УЕФА

10. Паулу Фонсека (43 года)

Квалификация ЛЧ-2016/17

26.07.2016 Львов.

Шахтер – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (Бернард 27, Е.Селезнев 75).

Стартовый состав : Пятов (32), Срна (34), Кривцов (25), Ордец (24), Исмаили (26), Степаненко (26), Фред (23), Марлос (28), Тайсон (28), Бернард (23), Эдуардо (33).

Средний возраст – 27,4 лет

7 легионеров

1/16 Кубка УЕФА

11. Луиш Каштру (58 лет и 15 дней)

Групповой этап ЛЧ-2019/20

18.09.2019 Харьков.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 (Марез 24, Гюндоган 38, Жезус 76)

Стартовый состав : Пятов (35), Болбат (26), Кривцов (28), Матвиенко (23), Исмаили (29), Степаненко (30), Алан Патрик (28), Марлос (31), Тайсон (31), Соломон (20), Жуниор Мораес (32).

Средний возраст – 28,5 лет

4 легионера

Полуфинал Лиги Европы

12. Роберто Де Дзерби (42 года)

Квалификация ЛЧ-2021/22

03.08.2021 Генк (Бельгия)

Генк – Шахтер – 1:2 (Онуачу 39 – Тете 63 пен., Алан Патрик 81)

Стартовый состав : Трубин (20), Додо (22), Витао (21), Марлон (25), Матвиенко (25), Майкон (24), Маркос Антонио (21), Тете (21), Педриньо (23), Соломон (22), Траоре (20).

Средний возраст – 22,5 года

9 легионеров

4 место в группе ЛЧ

13. Игор Йовичевич (48 лет)

Групповой этап ЛЧ-2022/23

06.09.2022 Лейпциг (Германия)

Лейпциг – Шахтер – 1:4 (Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85).

Стартовый состав : Трубин (21), Тейлор (27), Бондарь (23), Матвиенко (26), Конопля (23), Степаненко (33), Бондаренко (22), Швед (25), Судаков (20), Мудрик (21), Зубков (26).

Средний возраст – 24,3 года

1 легионер

1/8 Лиги Европы

14. Патрик ван Леувен (54 года)

Групповой этап ЛЧ-2023/24

19.09.2023 Гамбург (Германия)

Шахтер – Порту – ?:?

Как видим, самым молодым тренером "Шахтера", дебютировавшим в еврокубках, был Виктор Носов (39 лет и 62 дня). Среди тех, кто успел это сделать до 40, также Владимир Сальков (39 лет и 167 дней). А лавры самого возрастного наставника-дебютанта "горняков" удерживает Мирча Луческу, начавший еврокубковую историю своей донецкой карьеры за два дня до 59-летия.

Вплоть до Валерия Яремченко (сезон-1994/95) рулевые "оранжево-черных" дебютировали в еврокубках с полностью украинскими составами. А самую интернациональную команду выставляли Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби – у них в основе выходили сразу по 9 иностранцев.

Самый молодой состав был у Роберто Де Дзерби (средний возраст игроков 22,5 года). Самый "пожилой" – у Луиша Каштру (28,5 лет).

Чаще всего (3 раза) соперниками тренеров-дебютантов "Шахтера" выступали клубы Бельгии, в том числе дважды – "Брюгге".

Меньше всех довелось ожидать гола от своих подопечных в дебютном еврокубковом поединке Владимиру Салькову: Владимир Роговский поразил ворота берлинского "Динамо" уже на 3-й минуте встречи. И кстати, на тот момент (осень 1976-го) этот мяч дончанина стал рекордно ранним в истории Кубка УЕФА. Ненамного позже Салькова получил повод для радости Виктор Прокопенко: Сергей Ателькин положил начало разгрому эстонской "Левадии" на 4-й минуте матча.

С другой стороны, трое наставников "горняков" так и не дождались голов в своих дебютных играх. Но если Бернд Шустер довольствовался нулевой ничьей, то Валерий Рудаков и Луиш Каштру были биты (причем, португалец – больно) "Брюгге" (0:1) и "МанСити" (0:3) соответственно.

При этом, именно Каштру успешнее всех провел свой дебютный евросезон во главе "Шахтера", дойдя до полуфинала Лиги Европы. А самое обидное фиаско потерпел Валерий Яремченко, не справившись в предварительном раунде Кубка УЕФА со скромным норвежским "Лиллестремом".

Рудаков, Яремченко и Каштру – единственные, кто дебютировал в еврокубках с поражения. На счету остальных – 8 побед, включая три крупных (крайняя виктория приключилась год назад при Игоре Йовичевиче – 4:1 в гостях над "Лейпцигом") и две ничьих.

Какая из этих колонок пополнится еще на один пункт? Узнаем вечером во вторник…