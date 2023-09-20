Галатасарай - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Чемпион Турции против чемпиона Дании в рамках сильнейшего клубного турнира Европы. В первом туре Лиги чемпионов "Галатасарай" будет принимать дома "Копенгаген" в битве аутсайдеров группы А. Матч состоится в среду, 20 сентября.

Лига чемпионов, группа А, первый тур

20 сентября 2023 года. Стамбул, "Али Сами Ен"

"Галатасарай" 19:45 "Копенгаген"

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