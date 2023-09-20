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Галатасарай - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Битва аутсайдеров группы А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Турции против чемпиона Дании в рамках сильнейшего клубного турнира Европы. В первом туре Лиги чемпионов "Галатасарай" будет принимать дома "Копенгаген" в битве аутсайдеров группы А. Матч состоится в среду, 20 сентября.
Лига чемпионов, группа А, первый тур
20 сентября 2023 года. Стамбул, "Али Сами Ен"
"Галатасарай" 19:45 "Копенгаген"
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Футбол 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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