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Галатасарай - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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Битва аутсайдеров группы А

Галатасарай - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион Турции против чемпиона Дании в рамках сильнейшего клубного турнира Европы. В первом туре Лиги чемпионов "Галатасарай" будет принимать дома "Копенгаген" в битве аутсайдеров группы А. Матч состоится в среду, 20 сентября.

Лига чемпионов, группа А, первый тур

20 сентября 2023 года. Стамбул, "Али Сами Ен"

"Галатасарай" 19:45 "Копенгаген"

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Футбол 3.

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Трансляция матча Галатарасай - Копенгаген
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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В статье: Копенгаген Галатасарай (Стамбул) Лига Чемпионов УЕФА
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