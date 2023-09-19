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Белик - после 1:4 от Порту: Сказал ребятам, что это поражение только один шаг к их успеху
Молодежка Шахтера очень неудачно начала группу
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик поделился выводами после
– Такого результата мы наверняка не ожидали, но это футбол. У нас есть еще пять матчей, и хоть мы сегодня проиграли, однако не прекратим бороться и уже в следующей игре попытаемся показать реакцию. Если говорить о самой игре, то, конечно, соперник был лучшк во многих компонентах, а мы на первых минутах немного боялись играть в футбол. Это в принципе нормальная ситуация, потому что многие ребята, которые сегодня вышли на поле, дебютировали в Юношеской лиге УЕФА. Одно дело – играть в чемпионате Украины, совсем другое – на уровне Лиги чемпионов. Поэтому я сказал ребятам после матча, что ничего ужасного для нас не произошло, это поражение только один шаг к их успеху. Мы все еще можем поправить.
– Какие выводы следует сделать команде перед следующими матчами?
– Выводы такие, что, конечно, мы наделали кучу ошибок, но когда между матчами такой небольшой промежуток времени, то я всегда стараюсь концентрировать внимание команды на наших удачных действиях. И этот случай не станет исключением. Буду повторять ребятам, что они умеют играть в качественный футбол, что они умеют все на футбольном поле, все только в их головах и что один успешный момент с нашим забитым мячом может всегда перевернуть ситуацию в нашу пользу.
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