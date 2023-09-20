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Ризнык получил лучшие оценки в составе Шахтера в матче с Порту

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(1 голосов)

По версии WhoScored и Sofascore

Ризнык получил лучшие оценки в составе Шахтера в матче с Порту

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге поражением 1:3.

WhoScored и Sofascore оценили игру участников матча.

WhoScored самые высокие оценки в составе украинского клуба поставил Дмитрию Ризныку и Александру Зубкову – по 7,4 (7,42 и 7,36, если быть точными – прим.).

Sofascore на первое место поставил только Ризныка - 8,0.

За 90 минут на поле голкипер сделал 6 сейвов, дважды удачно сыграл на выходе, перехватил 1 навес, сделал 48 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 31 (90%), трижды вынес мяч, 1 раз его отобрал и выиграл 1 верховую дуэль.

Показатель Goals prevented (голы, которые предотвратил вратарь) Ризныка составил 0,76.

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту Дмитрий Ризнык
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
20.09.2023 в 00:39
Реально за Різника хіба що можно порадіти. Зубков дійсно гарно грав, шкоді тільки йому ні с ким грати, один не воїн .
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Romerik (YNWA)
20.09.2023 в 00:43
Йому якраз є з ким грати. Там конопля бігає. А от далі мертві душі...
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