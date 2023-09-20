Ризнык получил лучшие оценки в составе Шахтера в матче с Порту

"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге поражением 1:3 .

WhoScored и Sofascore оценили игру участников матча.

WhoScored самые высокие оценки в составе украинского клуба поставил Дмитрию Ризныку и Александру Зубкову – по 7,4 (7,42 и 7,36, если быть точными – прим.).

Sofascore на первое место поставил только Ризныка - 8,0.

За 90 минут на поле голкипер сделал 6 сейвов, дважды удачно сыграл на выходе, перехватил 1 навес, сделал 48 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 31 (90%), трижды вынес мяч, 1 раз его отобрал и выиграл 1 верховую дуэль.

Показатель Goals prevented (голы, которые предотвратил вратарь) Ризныка составил 0,76.