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Ризнык получил лучшие оценки в составе Шахтера в матче с Порту
По версии WhoScored и Sofascore
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге
WhoScored и Sofascore оценили игру участников матча.
WhoScored самые высокие оценки в составе украинского клуба поставил Дмитрию Ризныку и Александру Зубкову – по 7,4 (7,42 и 7,36, если быть точными – прим.).
Sofascore на первое место поставил только Ризныка - 8,0.
За 90 минут на поле голкипер сделал 6 сейвов, дважды удачно сыграл на выходе, перехватил 1 навес, сделал 48 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 31 (90%), трижды вынес мяч, 1 раз его отобрал и выиграл 1 верховую дуэль.
Показатель Goals prevented (голы, которые предотвратил вратарь) Ризныка составил 0,76.
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