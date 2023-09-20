  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Янг Бойз – РБ Лейпциг. 1:3. Гостевой почти разгром от немцев – Видео обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янг Бойз – РБ Лейпциг. 1:3. Гостевой почти разгром от немцев – Видео обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чуда не произошло

Янг Бойз – РБ Лейпциг. 1:3. Гостевой почти разгром от немцев – Видео обзор матча

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"РБ Лейпциг" в гостях обыграл "Янг Бойз" (3:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хави Симонс не отличился результативными действиями в матче.

Победитель вышел вперед уже на 3-ей минуте поединка и тогда стало все ясно. Несмотря на то, что швейцарцы сравняли счет на 33-ей минуте, немцы все же додавили хозяев.

Янг Бойз – РБ Лейпциг 1:3

Голы: 33' Э. Мешак – 3' М. Симакан 73' К. Шлагер 90+2' Б. Шешко

По теме
yellow-arrow
Тренер Порту: Шахтер – сильная команда, но мы пытались играть так, как умеем это делать
yellow-arrow
Пятов: Порту ничем не удивил. Мы сами допустили три ошибки, которые привели к голам
yellow-arrow
Ван Леувен: Есть разница в качестве, в опыте.. Если бы мы не совершали ошибок...
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде