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Янг Бойз – РБ Лейпциг. 1:3. Гостевой почти разгром от немцев – Видео обзор матча
Чуда не произошло
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
"РБ Лейпциг" в гостях обыграл "Янг Бойз" (3:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хави Симонс не отличился результативными действиями в матче.
Победитель вышел вперед уже на 3-ей минуте поединка и тогда стало все ясно. Несмотря на то, что швейцарцы сравняли счет на 33-ей минуте, немцы все же додавили хозяев.
Янг Бойз – РБ Лейпциг 1:3
Голы: 33' Э. Мешак – 3' М. Симакан 73' К. Шлагер 90+2' Б. Шешко
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