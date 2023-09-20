Янг Бойз – РБ Лейпциг. 1:3. Гостевой почти разгром от немцев – Видео обзор матча

"РБ Лейпциг" в гостях обыграл "Янг Бойз" (3:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хави Симонс не отличился результативными действиями в матче.

Победитель вышел вперед уже на 3-ей минуте поединка и тогда стало все ясно. Несмотря на то, что швейцарцы сравняли счет на 33-ей минуте, немцы все же додавили хозяев.

Янг Бойз – РБ Лейпциг 1:3

Голы: 33' Э. Мешак – 3' М. Симакан 73' К. Шлагер 90+2' Б. Шешко