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Пятов: Порту ничем не удивил. Мы сами допустили три ошибки, которые привели к голам

Лига Чемпионов
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Также тренер вратарей поздравил Дмитрия Ризныка с дебютом в ЛЧ

Пятов: Порту ничем не удивил. Мы сами допустили три ошибки, которые привели к голам

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Тренер голкиперов "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал матч "горняков" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".

– Как оцените игру Дмитрия Ризныка? Это был его дебют в Лиге чемпионов.

– Я его поздравил: он очень хорошо сыграл, уверенно. Я очень рад за него. После столь тяжелой потери для него он показал, что он профессионал и что он полностью отдается игре. Поэтому я его поздравляю и очень доволен им.

– Как атмосфера на трибунах? Слышали ли вы поддержку болельщиков?

– Да, слышали. Понимаем, что большинство на стадионе – это местные жители. Но наш родной язык слышали, наши болельщики были тоже, спасибо им за это. Очень тёплая атмосфера.

– Чем удивил “Порту”?

– Ничем не удивил. Мы готовились, видели и знали, как они играют. Что-то невероятное они не сделали. Мы сами допустили три ошибки, которые привели к голам. Это Лига чемпионов. Здесь каждая ошибка важна, ведь это совсем второй уровень. Никто не будет прощать.

– Что главный тренер говорил в перерыве? Команда начала играть собраннее.

– Да, стали лучше играть. Кто-то нервничал в первом тайме, кому-то указали на ошибки. Немного больше где-то начали двигаться, где-то больше закрывали зоны. Появились реальные моменты. Могли рассчитывать на что-нибудь больше”, - сказал Пятов.

После этого матча "Шахтер" занимает третье место в группе H. В следующем туре ЛЧ "горняки" сыграют против четвертой команды квартета "Антверпена". Поединок состоится 4 октября в Бельгии.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Порту
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Источник:
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