Вратарь Порту Кошта: Желаю сил всем украинцам, мы - с вами

Вратарь “Порту” Диогу Кошта поделился своим комментарием о матче Лиги чемпионов с “Шахтером”.

О победе “Порту”

“Победа – лучший результат, который мы могли получить, и нам это удалось. Мы контролировали игру со старта. Хорошо, что нам удалось забить гол сразу после пропущенного. Это было важно для хода всего матча. Мы выиграли, но это только один матч. Впереди еще много игр. Постарается отталкиваться от этот результата”.

О голе “Шахтера”

“Это был хороший гол. Самый сложный удар для кипера, в противоход. Нужно отдать должное сопернику. Я стараюсь работать над собой каждый день, чтобы в дальнейшем справляться с такими ударами”.

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О днем рождения в день матча

“Победить в день рождения – это лучший подарок из всех возможных. Спасибо всем, кто меня поздравил”.

Об атмосфере на стадионе