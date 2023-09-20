Ожидаемый итог. Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге.
Старт поединка выдался жарким.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Португальцы начали явно лучше и забили уже на 8-й минуте. Впрочем, одна из первых толковых атак "горняков" также завершилась голом, но спустя пару минут "Порту" снова вышел вперед.
На 29-й минуте "Порту" оформил третий гол, положение "Шахтера" стало критическим.
Второй тайм превратился в формальность - команды доиграли до фианльного свистка не очень стараясь изменить ситуацию.
Шахтер – Порту 1:3
Голы: Келси (13) – Галену (8, 15), Тареми (29)
Обзор матча:
Первый гол Галену:
Гол Келси:
Второй гол Галену:
Гол Тареми:
Популярное сейчас
- Шахтер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Обострение в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий"
- Милан - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Борьба за самые высокие места. Черноморец - Полесье 1:0. Обзор матча и видео гола
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Новости по теме
- 00:02 Зарубежные Сержиу Консейсау: Не стоит недооценивать Шахтер. Они очень мотивированы
- 23:06 Зарубежные "Толкового форварда нет, лидера нет, защита дырявая", - Сабо предсказывает провал Шахтеру в матче с Порту
- 21:42 Зарубежные Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с португальскими командами? Квиз от UA-Футбол