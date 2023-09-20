Ожидаемый итог. Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге.

Старт поединка выдался жарким.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Португальцы начали явно лучше и забили уже на 8-й минуте. Впрочем, одна из первых толковых атак "горняков" также завершилась голом, но спустя пару минут "Порту" снова вышел вперед.

На 29-й минуте "Порту" оформил третий гол, положение "Шахтера" стало критическим.

Второй тайм превратился в формальность - команды доиграли до фианльного свистка не очень стараясь изменить ситуацию.

Шахтер – Порту 1:3

Голы: Келси (13) – Галену (8, 15), Тареми (29)

Обзор матча:

Первый гол Галену:

Гол Келси:

Второй гол Галену:

Гол Тареми: