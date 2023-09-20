Матвеев: Обычно Шахтер в таких матчах бьется за счет характера, однако в игре с Порту я ничего подобного не увидел

Экс-игрок "Шахтера" Олег Матвеев прокомментировал поражение "горняков" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" (1:3).

– "Шахтер" сыграл не лучшую свою игру как для ЛЧ. Я видел матч вживую. Понимаю, где-то может быть меньше мастерства, чем у португальцев. Но обычно "Шахтер" в таких матчах бьется за счет характера, однако в этой игре я ничего подобного не увидел. Да, ребята старались, но это первый матч такого турнира, нужно выходить и пытаться выгрызать все, а этого не было.

– Многие не поняли выбор Сикана слева в атаке.

– Я знаю Патрика и отношусь к нему с уважением, но когда увидел состав, не понял где-то пять позиций. Какой из Сикана вингер? Это чистый центрфорвард, который может навязать силовую борьбу. Поэтому слева он просто выпадал. Мироши и Лемкин вообще почти не играли раньше. Но если израильтянин – вынужденный выбор, то слева в защите – почему не Азаров, который уже играл и играл неплохо?

– Пропущенные голы, на ваш взгляд, это следствие чего?

– Индивидуальные ошибки. Первый гол – Келси в центре проигрывает борьбу, соперник вдвое ниже ростом оттирает его спокойно корпусом от мяча, идет пас по центру – защитников нет. Второй гол – это Сикан. Он отдавал такой пас, потому что никогда не играл на этой позиции и не знает как на ней играть. Он оказался с мячом на своей части поля и не знает, что делать с мячом, потому что он центральный нападающий. В детской школе учат, что нельзя давать поперек поля пас в центре. А он сделал это возле своей штрафной и вывел соперника один в один. Он был просто не на своем месте. А третий – Лемкин выбрасывается, его соперник спокойно оббегает. Не выбрасывайся, сплассируйся, зачем? Так что голы мы фактически сами себе привезли.

– К кому меньше всего претензий?

– Зубков, Конопля, Ракицкий и Ризнык. Судаков проделал большой объем работы, но впереди ни ударов, ни обострения. От Сикана – просто ничего. Келси немного цеплялся за мяч, но мало. Степаненко слабо сыграл, не знаю почему.