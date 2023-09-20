ЛЧ. Брага - Наполи 1:2. Очень тяжелая победа "партенопейцев"

"Наполи" на последних минутах встречи все же избежал ничьей в матче против самого легкого соперника из тех, которые есть в их квартете Лиги Чемпионов. В Италии не прекращают утверждать, что у команды кризис и это заметно, учитывая количество моментов, которые они позволили создать боевитому португальскому коллективу. Да, это победа, но она оставила после себя немало вопросов.

Команды достаточно активно начали встречу. Сначала забегание от Джало и удар от капитана "Браги" Рикарду Орты заставил понервничать гостей из Неаполя. А уже через минуту наиболее опытный боец защиты португальского коллектива Жозе Фонте ошибся в простой ситуации и отдал пас точно на свидание Виктора Осимхена с Матеусом, бразильский голкипер выиграл эту непростую дуэль.

Было заметно, как "Наполи" пытался создавать моменты благодаря коротким передачам и удачным забеганиям от собственных игроков. Хозяева поля больше рассчитывали на индивидуальные качества отдельных исполнителей, в частности скорость Альваро Джало.

Ожидаемо, что командное взаимодействие "партенопейцев" создало больше проблем, чем попытки индивидуального мастерства от "оружейников". Дважды после подач от Хвичи Кварацхелии Матеус спасал свою команду, сначала после удара Осимхена, а затем и после попытки от Ди Лоренцо. Затем нигерийский нападающий "Наполи" уже в который раз выиграл верховую борьбу и пробил рядом со стойкой. Осимхена точно можно называть королем воздуха в этом матче, ведь подопечные Артура Жорже просто не могли переиграть Виктора на втором этаже.

Но мяч упорно не хотел залетать в ворота Матеуса, что только больше раздражало команду Руди Гарсии, которая не собиралась останавливаться: перекладина под Осимхена не даст соврать. Однако и "Брага" не отсиживалась, поскольку свои моменты у Рикарду Орты и Абеля Руиза были.

Старания "партенопейцев" были вознаграждены уже в компенсированное к первому тайму время. Капитан команды Джованни Ди Лоренцо, после отскока к нему мяча в штрафной площадке, решил в касание пробить по воротам. Круглый очень красиво залетел в ворота от перекладины. После этого Руди Гарсия, на которого сейчас так много давления, наконец выдохнул с облегчением.

Во втором тайме "Брага" начала все ближе подходить к воротам соперника и все чаще создавать собственные полумоменты. Мы наконец увидели интересные розыгрыши мяча и командную игру в исполнении подопечных Артура Жорже. Впрочем, это не означает, что неаполитанцы перестали играть, вовсе нет. Просто частично в их игре исчезли быстрые комбинации и появились длинные передачи, которыми пытались пользоваться Осимхен и Кварацхелия.

После выхода на поле Эльмаса и Распадори мы снова увидели стандартный комбинирующий "Наполи". Как ни странно, но главной угрозой воротам хозяев поля стал Петр Зелинский, который дважды мог отмечаться, однако точность его ударов оставляла желать лучшего.

Как бы там ни комбинировали неаполитанцы, "Брага" играла до конца и казалось, уже вырывает для себя ничью: Родриго Залазар, который вышел на замену во втором тайме, выполнил просто идеальный навес на Бруму. Вингер португальского коллектива выиграл прежде всего позиционную борьбу у Жуана Жезуса и легким кивком головой отправил мяч в сетку ворот Мерета.

Однако это только казалось, ведь через несколько минут произошла роковая неприятность: после прострела от Петра Зелинского мяч в собственные ворота направил Сику Ниакате. Это был настолько болезненный момент, что Ниакате едва не заплакал после подобного. Старания "Браги" обнулились одной неудачей в концовке встречи.

Позже "оружейники" могли уже второй раз в этом матче сравнять счет, но нет, не получилось. Португальские бойцы все же проигрывают и после первого тура имеют в своем активе ноль очков. А "Наполи" набирает три очка, впрочем, в дальнейшем у них матчи против мадридского "Реала" и берлинского "Униона". Если они хотят брать свои баллы и там, то им точно надо что-то менять.

Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Стадион: "Эштадиу Мунисипаль де Брага" (Брага)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Брага" — "Наполи" 1:2

Голы: Брума (84) — Ди Лоренцо (45+1), Ниакате (автогол) (88)

"Брага": Матеуш — Гомес, Фонте, Ниакате, Борха (Марин, 85) — Карвалью (Залазар, 67), Орта, Музрати — Джало (Банза, 77), Руиз (Пицци, 85), Брума

"Наполи": Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 13), Жезус, Оливейра — Ангисса, Лоботка, Зелинский (Натан, 90) — Политано (Распадори, 66), Осимхен (Симеоне, 90), Кварацхелия (Эльмас, 66)

Предупреждения: Джало (45), Фонте (55), Борха (66) — Ангисса (19), Осимхен (42), Политано (56), Распадори (79), Жезус (90+3)