Вратарь Манчестер Юнайтед Онана: На мне лежит ответственность за поражение. Я подвел команду

Камерунский голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился эмоциями от матча 1-го тура группы А Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". Немецкий клуб одержал победу со счетом 4:3.

"На мне лежит ответственность за поражение. Мы проиграли из-за меня, и я должен извлечь урок из этой игры. Я подвел команду. Мне еще многое нужно доказать, потому что, если честно, мой старт в "Манчестер Юнайтед" не задался".