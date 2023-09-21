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Вратарь Манчестер Юнайтед Онана: На мне лежит ответственность за поражение. Я подвел команду

Лига Чемпионов
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МЮ проиграл Баварии в первом туре Лиги чемпионов

Вратарь Манчестер Юнайтед Онана: На мне лежит ответственность за поражение. Я подвел команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Камерунский голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился эмоциями от матча 1-го тура группы А Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". Немецкий клуб одержал победу со счетом 4:3.

"На мне лежит ответственность за поражение. Мы проиграли из-за меня, и я должен извлечь урок из этой игры. Я подвел команду. Мне еще многое нужно доказать, потому что, если честно, мой старт в "Манчестер Юнайтед" не задался".

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В статье: Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
FabrizioRomano

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