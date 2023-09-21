Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Манчестер Юнайтед Онана: На мне лежит ответственность за поражение. Я подвел команду
МЮ проиграл Баварии в первом туре Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Камерунский голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился эмоциями от матча 1-го тура группы А Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". Немецкий клуб одержал победу со счетом 4:3.
"На мне лежит ответственность за поражение. Мы проиграли из-за меня, и я должен извлечь урок из этой игры. Я подвел команду. Мне еще многое нужно доказать, потому что, если честно, мой старт в "Манчестер Юнайтед" не задался".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FabrizioRomano
Популярное сейчас
- У Трубина все плохо. Бенфика - РБ Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
- Трубин уже на 2-й минуте матча с Зальцбургом привез пенальти в ворота Бенфики
- Петраков уволил главного тренера Турции: сборная объявила об отставке специалиста
- Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн