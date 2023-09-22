На Ван Леувена спустили всех собак, хотя он последний, кто виноват в проигрыше горняков. Обзор матчей Шахтера и Зари в еврокубках

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте также Таблица коэффициентов. Украина опустилась на восемнадцатое место

О "прогрессе" игроков "Шахтера", неготовности Каземиро выполнять свои прямые задачи на поле, умном "Сосьедаде", топовом Кубо и сумбурном "Реале". Но, в первую очередь, конечно же говорим о "Шахтере" и "Заре". Больше мыслей – внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:38 – "Шахтер" – "Порту" (1:3);

02:08 – "Заря" – "Гент" (1:1);

09:19 – Об остальных интересных матчах;