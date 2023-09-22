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На Ван Леувена спустили всех собак, хотя он последний, кто виноват в проигрыше горняков. Обзор матчей Шахтера и Зари в еврокубках
Лучше аплодируйте команде Кривенцова
Фото: 1) UA-Футбол, Алина Ерофеева; 2) Getty Images
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О "прогрессе" игроков "Шахтера", неготовности Каземиро выполнять свои прямые задачи на поле, умном "Сосьедаде", топовом Кубо и сумбурном "Реале". Но, в первую очередь, конечно же говорим о "Шахтере" и "Заре". Больше мыслей – внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:38 – "Шахтер" – "Порту" (1:3);
02:08 – "Заря" – "Гент" (1:1);
09:19 – Об остальных интересных матчах;
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