Таблица коэффициентов. Украина опустилась на восемнадцатое место

Украина закончила неделю не с нулем – это уже позитив. "Заря" завоевала ничью в матче с теоретическим фаворитом группы "Гентом", добавив в Таблицу коэффициентов один балл (в целом второй в сезоне) – 0.2. Но это не помогло не опуститься в рейтинге стран. Собственно, не помогла бы даже победа – слишком мощно на неделе выстрелили чехи.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Три победы из трех возможных – это сразу полтора балла в Таблицу коэффициентов. Чехия обходит еще и Израиль. Израиль, который, кстати, от Украины еще немного оторвался, потому что одержал не ничью, а победу. К тому же очки этой страны более "ценные", потому что делятся на "4". Одним словом, 0.5 против 0.2 наших.

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Напрягает Греция. Из четырех ее команд на неделе выиграли три, что принесло стране более одного балла в Таблицу коэффициентов (1.2). То есть сразу плюс 1.000 по отношению к Украине. Определенный запас перед этой страной у нас еще есть (1.475), но такими темпами он может быстро иссякнуть.

Хорватия и Польша тоже приблизились к Украине, одержав по одной победе (при делителе "четыре"), но темп этих стран пока для нас не угрожающий. Буксует Сербия, которая уже не первую неделю в этом еврокубковом сезоне заканчивает с нулем (два поражения). Однако мы не спешим этим пользоваться, если бы набирали очки исправно, можно было бы посягнуть…

Дания, как и Украина, разжилась на неделе ничьей. Но опять же играет свою роль меньшее общее количество команд. Так что от этой страны еще на чуть-чуть отстали (0.05). Со Швейцарией у нас на этой неделе баланс – ничья на ничью с одинаковым делителем. Проблема в том, что ничью швейцарцы разыграли с представителем Норвегии, которая для нас тоже конкурент. И которая благодаря меньшему делителю тоже пошла в плюс (0.05). В общем, картина не очень утешительная. Но она и не могла измениться за неделю. Из этого кризиса придется выходить долго.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) Украина немного подтянулась – 35-е место в 54-х странах. Из группы конкурентов позади нас только Сербия, у которой явный провал, которым, повторимся, нужно еще воспользоваться.

Очень важным для "Зари" во втором туре будет матч с "Брейдабликом". Победа позволит сдержанно думать о возможности выхода из группы. Для "Шахтера" тоже лобовое противостояние – с "Антверпеном" за Лигу Европы. Другое лобовое, с "Порту" за плей-офф Лиги чемпионов, "горняки" уже проиграли. Надо понимать свой уровень.

Жизнь продолжается… а с ней – и борьба в Таблице коэффициентов.