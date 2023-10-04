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Трубин on fire. УЕФА сделал видеонарезку лучших сэйвов вторника

Лига Чемпионов
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В кадре Трубин, Ульрайх, Кепа, Самба и Зоммер

Трубин on fire. УЕФА сделал видеонарезку лучших сэйвов вторника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин, Свен Ульрайх, Кепа Аррисаблага и Брис Самба не смогли провести на ноль матчи своих команд в Лиге чемпионов. Однако, если бы не действия этих киперов, их команды могли бы пропустить больше.

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УЕФА сделал эффектную видеонарезку лучших вратарских сэйвов вторника, и особое акцент в ней сделан на действиях украинского кипера “Бенфики”.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ян Зоммер Свен Ульрайх Кепа Аррисабалага Анатолий Трубин
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