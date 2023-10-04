Трубин on fire. УЕФА сделал видеонарезку лучших сэйвов вторника

Анатолий Трубин, Свен Ульрайх, Кепа Аррисаблага и Брис Самба не смогли провести на ноль матчи своих команд в Лиге чемпионов. Однако, если бы не действия этих киперов, их команды могли бы пропустить больше.

УЕФА сделал эффектную видеонарезку лучших вратарских сэйвов вторника, и особое акцент в ней сделан на действиях украинского кипера “Бенфики”.