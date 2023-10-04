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Анчелотти: Кепа плохо играет в воздухе, но никто не идеален. Я очень красив, но не идеален
Главный тренер Реала защищает основного кипера команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти защищает кипера команды Кепу Аррисабалагу, несмотря на ошибку в матче Лиги чемпионов с “Наполи”.
“У каждого игрока есть свои характеристики. Кепа прекрасно действует на линии, и он сделал отличный сэйв в первом тайме. Однако он ошибается в воздухе. Никто не идеален, никто из вас. Например, я очень красив, но тоже не идеален”.
В целом Карлетто остался доволен игрой своей команды
“Мы провели целостный и серьезный матч. Мы играли очень хорошо в первом тайме, и после их гола мы грамотно действовали между линиями, и создавали свои шансы. Игра немного изменилась после пенальти, “Наполи” высоко прессинговал. Мы в итоге справились с этим, вернули себе контроль, и забили еще гол в конце матча. Результат справедлив”.
“Я удивлен, что Беллингему всего двадцать лет, потому что по своему характеру и подходу, ему как будто 30. Он всегда сосредоточен на игре, и знает, что ему нужно делать. Это очень необычно для двадцатилетнего футболиста. У него есть качество, физическая сила, и техника. Меня он удивляет, как и всех впрочем”, – сказал Анчелотти.
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