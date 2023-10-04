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Порту - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч конкурентов Шахтера в группе Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Порту” и “Барселона” выиграли свои первые матчи в группе Лиги чемпионов, обыграв “Шахтер” и “Антверпен” соответственно, но во втором туре кто-то из них обречен потерять очки.
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Лига чемпионов, группа H, второй тур
4 октября 2023. Порту, “Драган”
“Порту” 22:00 “Барселона”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
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