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Порту - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч конкурентов Шахтера в группе Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Порту - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Порту” и “Барселона” выиграли свои первые матчи в группе Лиги чемпионов, обыграв “Шахтер” и “Антверпен” соответственно, но во втором туре кто-то из них обречен потерять очки.

Лига чемпионов, группа H, второй тур

4 октября 2023. Порту, “Драган”

“Порту” 22:00 “Барселона”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Порту - Барселона на UA-Футбол>>.

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