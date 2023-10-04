Тренер Антверпена: Мы пошли отдыхать со счетом 2:0

Главный тренер "Антверпена" Марко ван Боммель на послематчевой пресс-конференции подвел итог п оединка 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:3) . Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

– Мы увидели отличную игру нашей команды в первом тайме, "Антверпен" был организованным, "Шахтер" просто не имел возможности нам противостоять до перерыва. У нас было преимущество и поэтому пошли отдыхать со счетом 2:0. Второй тайм был другим. Первый гол, затем второй. Между голами "горняков" у нас был шанс сделать счёт 3:1, но не получилось. "Шахтер" сменил тактику, мы реагировали. Могло быть 3:3, но Тебе не использовал свой шанс.

– Сложилось впечатление, что защитники "Антверпена" все были рассеяны...

– Я уже немного объяснил. Речь шла об организации, в первом тайме все было построено хорошо, а после перерыва мы должны были отталкиваться от соперника, это сбило нашу тактику. Всё пошло не так, как хотелось. Порой сложно направить матч туда, куда нужно.

Три гола подряд. Неприятный осадок. На поле во время игры много вещей и моментов, которые мы не можем изменить, они идут один за другим. Детали иногда определяют ход поединка.