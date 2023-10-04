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Шахтер – третья украинская команда, которой удалось отыграться с 0:2 после первого тайма в еврокубках
Удивительно, что "дончане" не делали этого раньше
shakhtar.com
"Шахтер" обыграл "Антверпен" (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. "Дончане" стали третьим украинским клубом, которому удалось отыграться с 0:2 после первого тайма.
Ранее это делали только "Динамо" и "Днепр". Киевляне отыгрались со "Спартаком" (3:2) в группе Лиги чемпионов сезона-1994/95 и с "Партизаном" в группе Лиги Европы сезона-2017/18, а днепряне – в квалификации Кубка УЕФА против армянского "Бананца" (4:2) в сезоне-2005/06.
"Шахтер" набрал свои первые 3 очка в еврокубковом сезоне. У команды ван Леувена поражение в первом туре от "Порту". Теперь "дончане" сыграют с "Барселоной" 25-го октября.
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