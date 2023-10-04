  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – третья украинская команда, которой удалось отыграться с 0:2 после первого тайма в еврокубках
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – третья украинская команда, которой удалось отыграться с 0:2 после первого тайма в еврокубках

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Удивительно, что "дончане" не делали этого раньше

Шахтер – третья украинская команда, которой удалось отыграться с 0:2 после первого тайма в еврокубках

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" обыграл "Антверпен" (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. "Дончане" стали третьим украинским клубом, которому удалось отыграться с 0:2 после первого тайма.

Ранее это делали только "Динамо" и "Днепр". Киевляне отыгрались со "Спартаком" (3:2) в группе Лиги чемпионов сезона-1994/95 и с "Партизаном" в группе Лиги Европы сезона-2017/18, а днепряне – в квалификации Кубка УЕФА против армянского "Бананца" (4:2) в сезоне-2005/06.

"Шахтер" набрал свои первые 3 очка в еврокубковом сезоне. У команды ван Леувена поражение в первом туре от "Порту". Теперь "дончане" сыграют с "Барселоной" 25-го октября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Победные страдания каталонцев. Порту - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Тренер новый, проблемы старые. Ньюкасл - ПСЖ 4:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Перестрелка дня в Лиге чемпионов: Атлетико вырвал победу у Фейеноорда – Видео обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ройял Антверпен Днепр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде