Ракицкий - в сборной недели Лиги чемпионов от WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов.

В список попал защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. На 71 минуте Ярослав, ударом со штрафного, сравнял счет в матче с "Антверпеном" (3:2).

Добавим, что сегодня стало также известно, что Даниил Сикан вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии Sofascore.