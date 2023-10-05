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Ракицкий - в сборной недели Лиги чемпионов от WhoScored

Лига Чемпионов
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WhoScored оценил игру Ярослава Ракицкого

Ракицкий - в сборной недели Лиги чемпионов от WhoScored

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов.

В список попал защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. На 71 минуте Ярослав, ударом со штрафного, сравнял счет в матче с "Антверпеном" (3:2).

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Ракицкий - в сборной недели Лиги чемпионов от WhoScored - изображение 1

Добавим, что сегодня стало также известно, что Даниил Сикан вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии Sofascore.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
whoscored

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