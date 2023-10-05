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Ракицкий - в сборной недели Лиги чемпионов от WhoScored
WhoScored оценил игру Ярослава Ракицкого
Фото: ФК Шахтар
Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов.
В список попал защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. На 71 минуте Ярослав, ударом со штрафного, сравнял счет в матче с "Антверпеном" (3:2).
Добавим, что сегодня стало также известно, что Даниил Сикан вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии Sofascore.
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Источник:whoscored
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