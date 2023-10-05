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Галатасарай обвинил власти Великобритании в нарушении ценностей прав человека

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Сообщение появилось на официальном сайте

Галатасарай обвинил власти Великобритании в нарушении ценностей прав человека

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською


"Галатасарай" обвинил власти Великобритании в неуважительном поведении после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (3:2).

"Это неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, возникших у игроков, технического персонала и работников нашей команды в процессе получения визы Генеральным консульством Великобритании в Стамбуле, продолжилось во время въезда нашей команды в Великобританию и со вчерашнего вечера превратилось в обращение, которое противоречит общечеловеческим ценностям в области прав человека.

Взлет нашего командного самолета, который произошел вчера поздно вечером, был чрезмерно затянут бессмысленно подробными проверками багажа. Поведение официальных властей во время этого процесса, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к нашей стране.

Следует знать, что никто не может так обращаться с игроками, техническим составом и руководителями спортивного клуба "Галатасарай", который является гордостью Турции. Мы сообщаем всей общественности, что будем до конца бороться с теми, кто ведет себя недостойно.

Независимо от всего, что произошло, мы благодарим представителей "Манчестер Юнайтед", которые любезно приветствовали наш клуб до и после матча", - говорится на официальном сайте турецкого клуба.

На данный момент "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед
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Источник:
galatasaray

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Комментарии (3)
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trafalgar (Запорожье)
05.10.2023 в 15:07
турецкие болельщики самые большие обезьяны
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0
0
Djibouti (Djibouti)
05.10.2023 в 15:05
Вони хоть самі зрозуміли, що написали ?
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0
0
efim423 (odessa)
05.10.2023 в 14:17
турецкие клоуны
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0
-1

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