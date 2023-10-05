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Галатасарай обвинил власти Великобритании в нарушении ценностей прав человека
Сообщение появилось на официальном сайте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" обвинил власти Великобритании в неуважительном поведении после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (3:2).
"Это неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, возникших у игроков, технического персонала и работников нашей команды в процессе получения визы Генеральным консульством Великобритании в Стамбуле, продолжилось во время въезда нашей команды в Великобританию и со вчерашнего вечера превратилось в обращение, которое противоречит общечеловеческим ценностям в области прав человека.
Взлет нашего командного самолета, который произошел вчера поздно вечером, был чрезмерно затянут бессмысленно подробными проверками багажа. Поведение официальных властей во время этого процесса, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к нашей стране.
Следует знать, что никто не может так обращаться с игроками, техническим составом и руководителями спортивного клуба "Галатасарай", который является гордостью Турции. Мы сообщаем всей общественности, что будем до конца бороться с теми, кто ведет себя недостойно.
Независимо от всего, что произошло, мы благодарим представителей "Манчестер Юнайтед", которые любезно приветствовали наш клуб до и после матча", - говорится на официальном сайте турецкого клуба.
На данный момент "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка.
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