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Фортуна щедро насыпала сверху. Обзор матчей Шахтера и Зари во 2-м туре еврокубков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аудиомнение #228

Фортуна щедро насыпала сверху. Обзор матчей Шахтера и Зари во 2-м туре еврокубков

Фото: 1) Аліна Єрофеєва UA-Футбол; 2) mbl.is

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Давайте будем честными – украинским командам очень давно так сильно не везло в еврокубках. Здесь нет ничего плохого, все как раз наоборот. Ошибки ветеранов "горняков", правильный темп "Шахтера" во втором тайме, прогноз касательно будущего Ван Леувена в донецком клубе, трезвая оценка уровня "Брейдаблика" и реализация Герреро – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:37 – "Антверпен" – "Шахтер" (2:3);

14:16 – "Брейдаблик" – "Заря" (0:1);

17:39 – О других матчах евронедели;

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В статье: Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Лига чемпионов Тоби Алдервейрелд Шахтер (Донецк) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Патрик ван Леувен Подкасты UA-Футбол Брейдаблик Эдуардо Герреро Антверпен
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