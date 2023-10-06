Фортуна щедро насыпала сверху. Обзор матчей Шахтера и Зари во 2-м туре еврокубков

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Давайте будем честными – украинским командам очень давно так сильно не везло в еврокубках. Здесь нет ничего плохого, все как раз наоборот. Ошибки ветеранов "горняков", правильный темп "Шахтера" во втором тайме, прогноз касательно будущего Ван Леувена в донецком клубе, трезвая оценка уровня "Брейдаблика" и реализация Герреро – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:37 – "Антверпен" – "Шахтер" (2:3);

14:16 – "Брейдаблик" – "Заря" (0:1);

17:39 – О других матчах евронедели;