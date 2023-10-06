Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фортуна щедро насыпала сверху. Обзор матчей Шахтера и Зари во 2-м туре еврокубков
Аудиомнение #228
Фото: 1) Аліна Єрофеєва UA-Футбол; 2) mbl.is
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Давайте будем честными – украинским командам очень давно так сильно не везло в еврокубках. Здесь нет ничего плохого, все как раз наоборот. Ошибки ветеранов "горняков", правильный темп "Шахтера" во втором тайме, прогноз касательно будущего Ван Леувена в донецком клубе, трезвая оценка уровня "Брейдаблика" и реализация Герреро – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:37 – "Антверпен" – "Шахтер" (2:3);
14:16 – "Брейдаблик" – "Заря" (0:1);
17:39 – О других матчах евронедели;
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса
- Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
- Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023
- 16-летний футболист Барселоны пошел в туалет во время матча Лиги чемпионов с Порту и не вернулся на поле
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО