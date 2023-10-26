Дмитрий Резник – четвертый лучший голкипер первого круга Лиги чемпионов по количеству исполненных сейвов

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Резник находится на четвертой позиции рейтинга голкиперов текущей Лиги чемпионов по количеству совершенных сейвов. Украинец в трех матчах тринадцать раз спасал свою команду, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшие показатели у Глазера из "Црвенной Звезды" (24 сейвы), Рачоппи из "Янг Бойз" (21 сейв) и Облака из "Атлетико" (15 сейвов).

Отметим, что Анатолий Трубин в этом рейтинге расположился на девятой позиции с десятью сэйвами.

"Шахтер" после первого круга группового раунда имеет в своем активе три очка.