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Дмитрий Резник – четвертый лучший голкипер первого круга Лиги чемпионов по количеству исполненных сейвов
Трубин – только девятый
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Резник находится на четвертой позиции рейтинга голкиперов текущей Лиги чемпионов по количеству совершенных сейвов. Украинец в трех матчах тринадцать раз спасал свою команду, сообщает официальный сайт УЕФА.
Лучшие показатели у Глазера из "Црвенной Звезды" (24 сейвы), Рачоппи из "Янг Бойз" (21 сейв) и Облака из "Атлетико" (15 сейвов).
Отметим, что Анатолий Трубин в этом рейтинге расположился на девятой позиции с десятью сэйвами.
"Шахтер" после первого круга группового раунда имеет в своем активе три очка.
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