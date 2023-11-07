Копенгаген – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 08.11.2023

Лига чемпионов

Группа A, четвертый тур

8 ноября, 22:00. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Донатас Румшаш (Литва)

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Как бы это странно ни звучало в контексте "Манчестер Юнайтед", но даже после экватора группового этапа матч против "Копенгагена" – это битва аутсайдеров группы A. В поединке двухнедельной давности лишь гол Магуайра во втором тайме принес победу "манкунианцам". Тогда датчане провели отличный первый тайм, однако их не хватило на вторую половину встречи. "Красные дьяволы" будут иметь это в виду и действовать по этому же сценарию в поединке среды.

Новости Копенгагена

После поражения от МЮ "львы" провели отличные матчи во внутренних первенствах. В частности, стоит выделить матч Кубка Дании против одной из сильнейших датских команд на данный момент – "Митьюланна". В рамках 1/8 финала розыгрыша национального трофея гол 17-летнего Барджи принес победу во встрече с прямым конкурентом.

Также этот юноша отличился и в недавнем матче чемпионата против “Видовре”. В целом "Копенгаген" кроме победы в поединке Кубка еще дважды взял верх над соперниками в рамках внутреннего регулярного первенства. Сейчас "львы" лидируют в чемпионате с трехочковым преимуществом над вторым "Брондбю".

В Лиге чемпионов дела так весело не обстоят – совсем другой уровень. За три встречи удалось заработать только одно очко. "Копенгаген" посетил Стамбул, где в поединке против "Галатасарая" потерял преимущество в счете в два мяча, сыграв вничью. Также и против "Баварии" "львы" побеждали, но в итоге уступили. Не хватает выносливости датской команде, чтобы полноценно провести два тайма.

Кадры хозяев

Давид Хочолава только что восстановился от травмы, сыграл один час в матче чемпионата и снова попал в лазарет. Там ему составляют компанию Клемм, Бойлесен, Корнелиус, Меллинг и Эльюнусси. Последние двое – футболисты сборной Норвегии – важные игроки для "львов".

Новости Манчестер Юнайтед

У “манкунианцев” дела в английских соревнованиях после матча против “Копенгагена” пошли плохо. МЮ дважды подряд уступил дома в важных матчах с одинаковым счетом 0:3 – настоящий провал "красных дьяволов". Сначала они без шансов проиграли в дерби "Манчестер Сити", а потом еще и вылетели из Кубка лиги от "Ньюкасла".

Единственный позитив случился в прошлую субботу. "Манчестер Юнайтед" сыграл в гостях против "Фулхэма" и одержал минимальную победу в своем текущем стиле. Каков это стиль? Тяжелый, изнурительный матч равных команд с голом в конце встречи. На этот раз Фернандеш на 90+1 минуте забил решающий мяч.

Хотя МЮ находится сейчас на третьем месте в группе ЛЧ, однако потенциальная победа может поднять их на позицию выше. Параллельно второй "Галатасарай" играет в гостях против "Баварии", так что мюнхенцы могут подарить такой шанс английской команде. Однако нужно будет набирать очки и дальше, а особенно – в очном матче против стамбульцев в Турции.

Кадры гостей

У "манкунианцев" достаточно проблем в обороне. В настоящее время вне игры находятся из-за травм Шоу, Маласия и Мартинес. Также нет и Казэмиро. В атаке тоже не все так гладко: Диалло и Санчо вне игры. И это при неярких Антони и Рашфорде.

Последние пять матчей Копенгагена и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

05.11. Раннерс – Копенгаген 2:4 (Суперлига Дании)

31.10. Копенгаген – Миттьюланн 1:0 (Кубок Дании)

28.10. Копенгаген – Видовре 4:0 (Суперлига Дании)

24.10. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (ЛЧ)

21.10. Копенгаген – Вайле 2:1 (Суперлига Дании)

Последние пять встреч гостей

04.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

01.11. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)

29.10. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

24.10. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (ЛЧ)

21.10. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Личные матчи между командами

24.10.23. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (ЛЧ)

10.08.20. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (после дополнительного времени) (ЛЕ)

01.11.06. Копенгаген – Манчестер Юнайтед 1:0 (ЛЧ)

17.10.06. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 3:0 (ЛЧ)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Бавария 3 3 0 0 9-5 9 2 Галатасарай 3 1 1 1 6-7 4 3 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 6-7 3 4 Копенгаген 3 0 1 2 3-5 1

Ставки и коэффициенты на матч Копенгаген – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Копенгаген – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Датчане в прошлом поединке с МЮ могли вырвать ничью на последних секундах – тогда помешал Онана, парировав пенальти. "Копенгаген" на "Олд Траффорд" часто выглядел куда лучше соперника, а на домашнем стадионе преобладать подопечных тэн Хага будет еще легче. На этот раз им должна удаться хотя бы одна результативная атака. "Манчестер" обычно включается во втором тайме – там "львам" будет уже труднее. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7), победа “Копенгагена” в первом тайме (Кф 4,6).