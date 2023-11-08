Путь в плей-офф. Црвена Звезда – Лейпциг 1:2. Обзор матча и видео голов

Нельзя говорить, что в этом матче у "Лейпцига" не было проблем. Были. Но "быки" с ними достойно справились и не просто одержали победу, а вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Там они на первой стадии точно не встретятся с "Манчестер Сити", также вышедшим в 1/8-ю из этой же группы.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Црвена Звезда" – "Лейпциг".

Лига Чемпионов, группа G. 4-й тур

Белград, стадион Райко Митич

Црвена Звезда – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Хенрикс 81 (аг) – Симонс 8, Опенда 77