  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Путь в плей-офф. Црвена Звезда – Лейпциг 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Путь в плей-офф. Црвена Звезда – Лейпциг 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов

Црвена Звезда - Лейпциг ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Путь в плей-офф. Црвена Звезда – Лейпциг 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Нельзя говорить, что в этом матче у "Лейпцига" не было проблем. Были. Но "быки" с ними достойно справились и не просто одержали победу, а вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Там они на первой стадии точно не встретятся с "Манчестер Сити", также вышедшим в 1/8-ю из этой же группы.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Црвена Звезда" – "Лейпциг".

Лига Чемпионов, группа G. 4-й тур

Белград, стадион Райко Митич

Црвена Звезда – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Хенрикс 81 (аг) – Симонс 8, Опенда 77

По теме
yellow-arrow
Да здравствует интрига. Лацио – Фейеноорд 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Энрике о 1:2 с Миланом: Именно поэтому группу смерти так назвали, судьба всех команд в их руках
yellow-arrow
“Мы сыграли плохо, и не наиграли на три очка”. Что говорили игроки Барселоны о матче с Шахтером 
Црвена Звезда (Белград) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде