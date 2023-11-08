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Путь в плей-офф. Црвена Звезда – Лейпциг 1:2. Обзор матча и видео голов
Црвена Звезда - Лейпциг ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нельзя говорить, что в этом матче у "Лейпцига" не было проблем. Были. Но "быки" с ними достойно справились и не просто одержали победу, а вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Там они на первой стадии точно не встретятся с "Манчестер Сити", также вышедшим в 1/8-ю из этой же группы.
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Црвена Звезда" – "Лейпциг".
Лига Чемпионов, группа G. 4-й тур
Белград, стадион Райко Митич
Црвена Звезда – РБ Лейпциг 1:2
Голы: Хенрикс 81 (аг) – Симонс 8, Опенда 77
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