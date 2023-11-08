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Фабрицио Романо написал новый комментарий Судакову. Матвиенко остроумно ответил инсайдеру
Романо восхищается Судаковым
Фото: УЄФА
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко назвал цену в 90 млн за звездного партнера по команде Георгия Судакова в ответ на комментарий, в котором известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо назвал Геогрия: "Топ-талант".
7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону". Встреча завершилась со счетом 1:0. Лучшим игроком матча стал игрок "Шахтера" Георгий Судаков
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