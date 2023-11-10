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Заря боится навесов, а Пушич доказал, что у Хави кризис идей. Обзор матчей украинских команд в еврокубках

Лига Чемпионов

Проблема луганчан – не в тренере

Заря боится навесов, а Пушич доказал, что у Хави кризис идей. Обзор матчей украинских команд в еврокубках

Фото: Аліна Єрофеєва, Михайло Лозовий (UA-Футбол)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
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Перевод Матвиенко на позицию левого защитника – отличное решение. Проблема каталонского подхода (сытые ветераны, переоцененная молодежь?!), почему Куртуа так важен для "Реала" чисто стилистически (Андрей, ничего личного), деклассированная "Севилья", топовый "Арсенал и претендует ли на что-то по жизни "Боруссия Д"? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:51 – "Шахтер" – "Барселона" (1:0);

13:56 – "Заря" – "Маккаби" (1:3);

13:34 – "Реал" – "Брага" (3:0);

21:08 – "Арсенал" – "Севилья" (2:0);

24:06 – "Милан" – "ПСЖ" (2:1);

24:59 – "Боруссия Д" – "Ньюкасл" (2:0);

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