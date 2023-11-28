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Лука Модрич не сыграет против Наполи в Лиге чемпионов
Футболист пропустит игру в 5-м туре ЛЧ
Фото: The Real Champs
Игрок Реала Лука Модрич не сыграет против Наполи в 5-м туре Лиге чемпионов.
Модрич не тренировался с партнерами по команде из-за сильной нагрузки. Полузащитник прошел обследование, но ничего серьезного не выявили. Лука в лучшем случае сыграет против Гранады, об этом сообщает издание as.
Отметим, что также будут отсутствовать такие игроки как: Куртуа, Кепа, Милитао, Камавинга, Чуамени, Винисиус и Арда Гюлер.
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Матч "Реала" против "Наполи" сотоится в среду, 29-го ноября, в 22:00.
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Источник:as
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