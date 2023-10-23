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Реал не собирается зимой отпускать Модрича
Генеральный директор Реала Хосе Анхель Санчес ничего не знает об уходе хорвата
Фото: The Real Champs
Генеральный директор "
Ранее СМИ писали, что звездный футболист покинет команду в зимнее трансферное окно. В его услугах якобы заинтересованы команды из Саудовской Аравии.
“На данный момент не ведутся официальные переговоры о переходе Луки в какую-либо команду саудовской лиги в январе следующего года. У нас нет информации о его уходе из команды”, - сказал он.
Напомним, ранее сам 38-летний полузащитник высказал желание получать больше игрового времени в "Реале", так как он чувствует себя физически хорошо.
При этом футболист не стал навязывать свое мнение и признался, что принимает ситуацию такой, какая она есть.
В этом сезоне 38-летний Лука Модрич провел 10 матчей за "Реал", но сыграл лишь 414 минут. На его счету ни одного результативного действия в этой кампании.
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