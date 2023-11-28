Зинченко в шаге от плей-офф. Арсенал – Ланс. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 29.11.23

Лига чемпионов

Группа B, пятый тур

29 ноября, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - Ланс Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Канониры" находятся в шаге от официального выхода из группы. Теоретически их обогнать могут сразу и “Ланс”, и ПСВ, однако практически это трудно будет сделать. Как минимум, французам сегодня нужно будет второй раз за этот групповой этап обыграть "Арсенал". Но подопечные Артеты горят потребностью реванша.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Арсенала

В минувшие выходные "канониры" вышли на первое место Английской Премьер-лиги – это главная и очень значимая новость для команды Микеля Артеты. Они воспользовались ничьей в поединке "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" и благодаря победе возглавили турнирную таблицу. Однако следует отметить, что эти три очка дались нелегко. “Брентфорд” вполне мог даже выигрывать, но джокер Хаверц на 89 минуте вырвал победу для “Арсенала”.

В рамках Лиги чемпионов "канониры" стартовали с яркой, разгромной победы 4:0 над ПСВ с тремя забитыми голами еще до перерыва. Однако дальше во всех трех матчах были затруднения. Во втором туре "канониры" даже уступили текущему сопернику "Лансу". Французы тогда одержали волевую победу. Дальше "Арсенал" ошибок не повторял. В обоих матчах против "Севильи" подопечные Артеты забивали первыми до перерыва, но удерживали преимущество до финального свистка.

Кадры хозяев

Три футболиста точно не помогут сегодня лондонцам: Партей и Тимбер уже давно в лазарете, Смит-Роу там оказался в конце октября. Предыдущий матч против "Брентфорда" пропускали Виейра и Рая, однако не из-за травм. Португалец отбывал дисквалификацию, а испанец не мог играть из-за условий аренды. В матче против французов именно Рая снова вернется в ворота "канониров".

Новости Ланса

Подопечные Франка Хайзе довольно тяжело входили в этот сезон. То ли изменения в составе так повлияли, то ли плохо подготовились летом. Однако стартовали в чемпионате Франции они очень плохо, находясь даже в зоне вылета. Для действующего серебряного призера, навязывавшего борьбу "Пари Сен-Жермен", это как минимум странно.

Но со временем дела пошли вверх. Сейчас команда находится на шестом месте Лиги 1, уступая зоне Лиги чемпионов всего четырьмя очками. В самой ЛЧ за четыре тура всего одно поражение – в выездном матче против ПСВ. В то же время в активе только одна победа, но какая! Вышеупомянутая против "Арсенала". Не побоялись играть против именитого соперника и побороли его, уступая в счете. Однако всего одно очко в двух матчах против текущего прямого соперника (ПСВ) за второе место в группе может громко напомнить о себе позже.

Кадры гостей

В этом поединке против эйндховенцев футболисты "Ланса" получили восемь желтых карточек. Две из них в пассиве Гилавохи, которого удалили с поля в конце встречи через 14 минут после его выхода в игру. Против "Арсенала" он, соответственно, не сыграет из-за дисквалификации. Также не примет участие в этом матче эквадорский сборник Мачадо – ему помешает травма.

Последние пять матчей Арсенала и Ланса

Последние пять встреч хозяев

25.11. Брентфорд – Арсенал 0:1 (АПЛ)

11.11. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)

08.11. Арсенал – Севилья 2:0 (ЛЧ)

04.11. Ньюкасл – Арсенал 1:0 (АПЛ)

01.11. Вест Хэм – Арсенал 3:1 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

25.11. Клермон – Ланс 0:3 (Лига 1)

12.11. Ланс – Марсель 1:0 (Лига 1)

08.11. ПСВ – Ланс 1:0 (ЛЧ)

04.11. Лорьян – Ланс 0:0 (Лига 1)

28.10. Ланс – Нант 4:0 (Лига 1)

Личные встречи между соперниками

03.10.23. Ланс – Арсенал 2:1 (Групповой этап ЛЧ)

22.07.16. Ланс – Арсенал 1:1 (ТМ)

20.04.00. Ланс – Арсенал 1:2 (Полуфинал Кубка УЕФА)

06.04.00. Арсенал – Ланс 1:0 (Полуфинал Кубка УЕФА)

25.11.98. Арсенал – Ланс 0:1 (Групповой этап ЛЧ)

16.09.98. Ланс – Арсенал 1:1 (Групповой этап ЛЧ)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Арсенал 4 3 0 1 9-3 9 2 ПСВ 4 1 2 1 4-7 5 3 Ланс 4 1 2 1 4-4 5 4 Севилья 4 0 2 2 4-7 2

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ланс

Прогноз на матч Арсенал – Ланс от UA-Football

Букмекеры сильно верят в победу "канониров" и окончательное бронирование места ими в плей-офф Лиги чемпионов. Причин сомневаться в этом мало. “Ланс” обязательно навяжет и свою игру, однако на “Эмирейтс” это сделать очень трудно. За последние восемь месяцев это удалось только Роберто Де Дзерби, который со своим "Брайтоном" обыграл "канониров" в Лондоне со счетом 3:0. По крайней мере, до перерыва гостям надеяться не на что, но во второй половине игры свои шансы они вполне могут найти. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 1,8).