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Юношеская Лига УЕФА. Порту на выезде разгромил Барсу и отцепил Шахтер от евровесны. Таблица
Шахтер U-19 занял третье место в группе, матч последнего тура превратился в формальность
shakhtar.com
В группе H Юношеской Лиги УЕФА
Впрочем, после вечернего матча "Барселоны" и "Порту" они окончательно испарились.
"Порту" на выезде на удивлении резво разгромил каталонцев со счетом 4:0 и отцепил "горняков" от шансов попасть в плей-офф.
Так, после пяти туров у "Порту" и "Барселоны" по 12 очков, у "Шахтера" - 6, и у "Антверпена" - 3.
Последний тур для "Шахтера", а именно выездной матч с "Порту" превращается в формальность.
"Барса" и "Порту" вышли в евровесну, но в последнем туре еще определят, кто займет первое, а кто второе место в группе.
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