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Юношеская Лига УЕФА. Порту на выезде разгромил Барсу и отцепил Шахтер от евровесны. Таблица

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Шахтер U-19 занял третье место в группе, матч последнего тура превратился в формальность

Юношеская Лига УЕФА. Порту на выезде разгромил Барсу и отцепил Шахтер от евровесны. Таблица

shakhtar.com

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В группе H Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" днем 28 ноября обыграл "Антверпен" 3:1 и сохранял математические шансы пробиться в весеннюю часть турнира.

Впрочем, после вечернего матча "Барселоны" и "Порту" они окончательно испарились.

"Порту" на выезде на удивлении резво разгромил каталонцев со счетом 4:0 и отцепил "горняков" от шансов попасть в плей-офф.

Так, после пяти туров у "Порту" и "Барселоны" по 12 очков, у "Шахтера" - 6, и у "Антверпена" - 3.

Последний тур для "Шахтера", а именно выездной матч с "Порту" превращается в формальность.

"Барса" и "Порту" вышли в евровесну, но в последнем туре еще определят, кто займет первое, а кто второе место в группе.

Юношеская Лига УЕФА. Порту на выезде разгромил Барсу и отцепил Шахтер от евровесны. Таблица - изображение 1
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