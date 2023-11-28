Юношеская Лига УЕФА. Порту на выезде разгромил Барсу и отцепил Шахтер от евровесны. Таблица

В группе H Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" днем 28 ноября обыграл "Антверпен" 3:1 и сохранял математические шансы пробиться в весеннюю часть турнира.

Впрочем, после вечернего матча "Барселоны" и "Порту" они окончательно испарились.

"Порту" на выезде на удивлении резво разгромил каталонцев со счетом 4:0 и отцепил "горняков" от шансов попасть в плей-офф.

Так, после пяти туров у "Порту" и "Барселоны" по 12 очков, у "Шахтера" - 6, и у "Антверпена" - 3.

Последний тур для "Шахтера", а именно выездной матч с "Порту" превращается в формальность.

"Барса" и "Порту" вышли в евровесну, но в последнем туре еще определят, кто займет первое, а кто второе место в группе.